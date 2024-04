Sicuro di voler allenare questo Napoli? De Laurentiis non si arrende e ci riprova: un suo pupillo valuta l’offerta

Il presidente del Napoli vuole un grande nome per ripartire. Ecco perché sottotraccia si lavora al grande ritorno.

Ogni casting che si rispetti ha dei nomi di possibili allenatori con pro e contro scritti su un lato del foglio. In questo caso possiamo trovare sia tecnici che conoscono già bene il nostro calcio sia nomi più esotici. La tentazione è sempre viva: affidarsi a un Mister X che sorprenda tutti.

Il problema è quando a essere sorpresi sono anche gli stessi giocatori, coloro che dovrebbero tramutare in passaggi vincenti le idee dell’allenatore. Meglio andare sul sicuro questa volta. La scelta di affidare le fortune di una squadra con lo scudetto sul petto a Rudi Garcia, in passato non ha pagato.

Ora è importante non commettere lo stesso errore. Il presidente del Napoli ha voglia di ripartire con un nome a effetto, sul solco lasciato dai grandi del passato. In pochi sono riusciti a vincere ma è importante provare a costruire un progetto basato sul bel gioco.

In questo senso quella famosa lista vedrebbe un gran numero di candidati finire in fondo alle gerarchie. Questione di gradimento presidenziale. Il nuovo Napoli ha un grande obiettivo e il primo passo dovrà essere deciso e rassicurante.

La lista e il Mister X

Se ne sono fatti tanti di nomi: da Conte a Italiano, fino alla suggestione Gasperini. Perché non pensare anche a Stefano Pioli? Tra questi però ce ne sarebbe un altro che intriga e che sottotraccia può diventare il preferito.

Con il suo stile. Lontano dai riflettori ma fedele a un calcio che piace molto al presidente De Laurentiis. Proprio gli ultimi risultati raggiunti rappresentano quel biglietto da visita da tirare fuori al momento giusto.

Un aeroplanino per volare

C’è anche il nome di Vincenzo Montella nel casting per la panchina del Napoli della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport i risultati ottenuti alla guida della nazionale turca non sono passati inosservati. Il diretto interessato sogna un ritorno in Serie A.

L’ex tecnico di Roma e Fiorentina è maturato parecchio e la sfida sarebbe probabilmente la più affascinante della carriera. De Laurentiis ci pensa ma non vuole farsi prendere dalla fretta. Chi siederà su quella panchina dovrà dimostrare subito di avere quelle qualità tecniche e umane per portare la nave in porto. Oppure l’aereo sulle rotte che conducono alle più belle capitali d’Europa.