Resteranno tutti con noi: Milan, l’annuncio infiamma i tifosi | Tre conferme per puntare allo Scudetto

Tifosi rossoneri scatenati dopo l’annuncio ufficiale da parte del club: “rimarranno tre top e punteremo allo Scudetto”

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo per la seconda volta consecutiva una stagione negativa. La vittoria dello Scudetto nel 2021-2022 presagiva l’inizio di un ciclo di vittorie, ma così non è stato, poiché dopo la scorsa, anche quest’annata rischia di chiudersi con zero trofei.

C’erano ancor più aspettative sui rossoneri in seguito al calciomercato estivo; prima squadra in Italia per spese con 130 milioni di euro finanziati, che hanno stravolto la rosa sia nell’undici titolare che nella panchina, alzando nettamente il livello generale.

Eppure tirando le somme ad aprile, i risultati sperati non sono stati raggiunti. Lottano per il secondo posto in campionato, nel quale non c’è mai stata speranza di arrivare primo a causa della predominanza dell’Inter; eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta e terzo posto nel girone di Champions League.

Girone composto da Milan, Newcastle, Psg e Dortmund, le cui ultime due sono entrambe semifinaliste della competizione. Attualmente è in Europa League ai quarti di finale, nei quali ha già affrontato nella gara d’andata la Roma di Daniele De Rossi, perdendo 1-0 a San Siro.

Cambiamenti in programma

La competizione europea determinerà il futuro del club e di chi ne fa parte. Il Milan non può permettersi di terminare l’ennesima stagione a mani vuote, dunque Cardinale avrebbe dato la sua sentenza secondo la quale senza la vittoria dell’Europa League, il primo a saltare potrebbe essere proprio il mister.

Pioli dovrà giocarsi al meglio il suo ultimatum se vorrà iniziare la sua sesta stagione in rossonero e mettere la propria impronta sul prossimo calciomercato estivo, che sarà fondamentale per delineare gli ultimi dettagli che rendano il Diavolo tra le favorite.

Tifosi in delirio

Ospite a Dazn, Giorgio Furlani, ad del Milan ha illustrato la strategia che adotterà il club per il prossimo mercato: “Non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare dalle perdite. Essendo una società in attivo, abbiamo la possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo Hernandez hanno contratti lunghi e sono contenti di rimanere al Milan”.

Ha inoltre aggiunto: “Non siamo stati timidi lo scorso anno sul mercato e non lo saremo nemmeno in quello che arriverà laddove ce ne sarà bisogno. Ma non bisogna fare i colpi tanto per farli e mettere in difficoltà la continuità aziendale. Non dobbiamo fare colpi che facciano scena, ma che siano utili. La filosofia è quella di migliorare la squadra, perché le basi ci sono”. Parole che hanno portato l’entusiasmo dei tifosi a mille, i quali non vorrebbero in alcun modo veder i propri top player dire addio al club rossonero e che lasciano intendere che il Milan ha voglia di ritornare tra i top team d’Europa.