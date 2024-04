Ancelotti in semifinale ma con l’amaro in bocca: ‘Non è possibile’ | Dramma sportivo per tutti i tifosi

Re Carlo raggiunge per l’ennesima volta le semifinali di Champions League ma con amarezza: brutta notizia per il tecnico italiano

Quando vengono sorteggiate Manchester City e Real Madrid in una partita delle fasi ad eliminazioni diretta della Champions League, si è già consapevoli che si assisterà ad uno spettacolo calcistico e probabilmente alle migliori partite della stagione.

Anche nella stagione 2023-2024, così è stato. Le due squadre più forti al mondo si sono incontrate ai quarti di finale della competizione, al termine dei quali ha avuto la meglio la squadra di Carlo Ancelotti, che si dirige verso la 15esima vittoria del trofeo.

Il match d’andata disputato allo strabiliante impianto del Santiago Bernabeu è terminato in pareggio, sul punteggio di 3-3. Una partita che non ha regalato un attimo di noia agli spettatori, con continui contropiedi, capovolgimenti di fronte e prodezze da parte dei calciatori migliori al mondo.

Il ritorno si è disputato all’Etihad, stadio dei Citizens, terminato anch’esso in pareggio al fine dei tempi regolamentari e supplementari sul punteggio di 1-1, per poi terminare successivamente ai calci di rigore, vinti dai Blancos.

Svolgimento del match

Il Real Madrid passa in vantaggio al 12esimo minuto di gioco, con una giocata strabiliante della stella inglese, Jude Bellingham, che con un incredibile controllo manda Vinicius Jr sulla fascia, che serve Rodrygo, il quale buca Ederson ed apre le marcature.

Da lì in poi, assedio Manchester City, con il pareggio che si concretizza al 76′ con gol di Kevin De Bruyne. La storia è la stessa durante tutta la partita, ma la difesa delle Merengues non accenna mai a cedere. Calci di rigore, Modric sbaglia il primo della serie, ma gli errori di Bernardo Silva e Mateo Kovacic, entrambi salvati da uno strepitoso Lunin, condannano la squadra di Pep Guardiola all’eliminazione.

Passaggio amaro

Con le partite di mercoledì sera si sono ufficialmente rivelate le semifinaliste della Champions League. Da una parte il Paris Saint-Germain di Luis Enrique contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic, che si incontrano nuovamente dai gironi, e dall’altra il Real Madrid che affronterà il Bayer Monaco di Thomas Tuchel.

Nella sfida che si terrà all’Allianz Arena di Monaco, Ancelotti, l’allenatore con più Champions League vinte nella storia da tecnico, dovrà far a meno di una pietra miliare del club ed un titolarissimo: si tratta di Dani Carvajal, che nel match contro il Manchester City ha rimediato un’ammonizione, in seguito alla quale è scattata la diffida per il match in Germania.