Rivoluzione Milan, scelto il nuovo tecnico | Due colpi già pronti per lui: ‘Un difensore e un esterno’

Il Milan inizia la sua rivoluzione in vista della prossima stagione: scelti i nuovi calciatori e il nuovo allenatore

Il Milan di Stefano Pioli non ha rispettato alcuna aspettativa nata su di loro ad inizio stagione. I rossoneri hanno speso circa 130 milioni di euro nel calciomercato estivo, rivoluzionando totalmente la rosa in tutti i reparti, tra cui la panchina, ma sembra non esser bastato.

Rischiano di chiudere la stagione con zero trofei in bacheca, come l’anno scorso, rivelatosi una delusione a causa del quinto posto in campionato che ha comunque sbloccato l’accesso alla Champions League grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus e l’eliminazione in Coppa Italia agli ottavi.

La stagione si “salvò” grazie al raggiungimento della semifinale di Champions League, persa contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma quest’anno l’eliminazione nella competizione è avvenuta ai gironi, rischiando di essere una delle stagioni più negative della storia del Milan.

Il campionato non ha avuto rivali. I rossoneri sono secondi ma l’Inter è stata prima per tutto l’anno con una sola sconfitta, in Coppa Italia sono stati eliminati ai quarti dall’Atalanta di Gasperini, mentre in Europa sono ai quarti di finale di Europa League contro la Roma di De Rossi.

Ciclo concluso

Sono tanti i fattori che hanno determinato la stagione, tra cui l‘infermeria sempre piena. Il Milan è la prima squadra in Europa per infortuni, con 35 infortuni totali, di cui 27 di natura muscolare e 8 lesioni, che hanno colpito il 95% dell’intera rosa rossonera.

Nonostante sia evidente che abbia inciso, i tifosi non vogliono trovare più alibi e nonostante ringrazino Pioli per lo Scudetto conquistato nella stagione 2022-2023, vorrebbero un altro tencico alla guida della panchina del Diavolo per la prossima stagione.

Rivoluzione iniziata

Secondo le ultime voci, la permanenza del mister dipenderà dal cammino europeo: se vincerà la competizione, la fiducia nei suoi confronti per il prossimo anno verrà rinnovata, altrimenti si virerà su un altro profilo con il quale iniziare un nuovo progetto.

Tra i nomi più in auge c’è quello di Antonio Conte, che conosce benissimo il campionato ed è ritenuto dai tifosi la pedina adatta per fare l’importante salto di qualità. Tra i vari opinionisti in merito al suo arrivo si è espresso Massimo Orlando a Tmw Radio, il quale ritiene giusta la scelta della società di attendere l’esito dell’Europa League e che nel caso venisse l’ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, i rossoneri farebbero un ottimo mercato, risolvendo così le evidenti lacune di questa stagione e puntando a ritornare tra i top team.