‘Ha abusato di lei’: nuovo scandalo nel calcio | La denuncia è gravissima, lo hanno visto tutti quanti

Il mondo del calcio è sotto shock: il presunto, sconcertante caso di violenza accaduto in una delle partite più attese scuote le coscienze.

I derby sono per definizione le sfide più sentite nel mondo dello sport. Quando ad affrontarsi sono due squadre della stessa città il clima cambia già a partire da diversi giorni prima che il match venga disputato.

Tra le vie della città si respira un’aria diversa e non è raro che nei bar, nei negozi o semplicemente sulle strade si parli di quello che accadrà sul campo, tra pronostici, stati di forma delle squadre e scenari qualora ad avere la meglio sia l’una o l’altra squadra.

Non è raro neppure che a partecipare alle discussioni sia anche chi il calcio non lo segue, proprio perché il derby è un evento quasi “culturale”. Spesso e volentieri, infatti, quando in una città ci sono almeno due squadre, le rispettive tifoserie sono portatrici di valori quasi sociologici e spesso agli antipodi.

La rivalità nasce anche da qui, oltre che dai motivi di classifica che vanno spesso a colorare ulteriormente un match, anzi due, che possono valere un’intera stagione, almeno per chi obiettivi da raggiungere non ne ha più se non la supremazia cittadina.

Italia e non solo: quando derby fa rima con violenza

Anche allenatori, giocatori e dirigenti, in particolare se nativi del luogo, possono arrivare a sentire particolarmente la vigilia del derby o la partita stessa. Sono, appunto, le sensazioni particolari di una partita unica, che però in più di qualche occasione nella storia ha visto i protagonisti in campo e i tifosi sugli spalti andare ben oltre una normale partecipazione emotiva.

Il ricordo del derby di Milano in Champions nel 2005, interrotto e mai più ripreso a causa delle intemperanze dei tifosi interisti è purtroppo vivo, così come quello del Lazio-Roma sospeso nel 2004 a causa della voce infondata sulla morte di un bambino. Ancora più agghiaccianti sono le notizie che giungono dalla Francia relative a quanto accaduto durante la sfida tra Angers e Laval, derby molto sentito oltre che scontro diretto d’alta classifica in Ligue 2.

Bufera in Francia: presunta violenza sessuale durante Angers-Laval

La gara giocata il 6 aprile allo stadio ‘Raymond Kopa’ sarebbe infatti stata macchiata da un episodio di violenza sessuale avvenuto sugli spalti. La denuncia è stata effettuata dal gruppo ultras ‘Kop De La Butte 1992’ attraverso un comunicato pubblicato su X nel quale si specifica che l’autore sarebbe stato identificato e segnalato al club francese. “Incoraggiamo la vittima a sporgere denuncia affinché l’aggressore venga condannato”, hanno scritto i tifosi dell’Angers.

Come riportato da ‘Le Parisien’ gli inquirenti non avrebbero comunque ancora ricevuto alcuna denuncia. La partita era stata classificata ad alto rischio dalla Divisione Nazionale francese per la Lotta contro il teppismo a causa di scontri ed incidenti avvenuti nel passato tra tifosi delle due squadre. Il prefetto aveva preso alcune precauzioni, come il divieto ai tifosi di Laval di indossare sciarpe e maglie della propria squadra e a tutti di utilizzare petardi, fumogeni, bandiere o striscioni “incitanti alla provocazione, alla violenza o all’odio”. Misure preventive che potrebbero non essere bastate per evitare l’orrore.