Li hanno presi a bastonate: gravi ferite, la squadra è stata massacrata | Coinvolti anche i familiari

Un nuovo episodio di violenza cieca e ingiustificata scuote il movimento calcistico italiano: squadra nel panico.

La stagione 2023-’24 non è stata foriera di soddisfazioni per il calcio italiano in Champions League a differenza di quanto accaduto nel magico 2023. Dodici mesi fa di questi tempi la Serie A aveva infatti “colonizzato” i quarti di finale del torneo continentale più importante grazie alla presenza di Inter, Milan e Napoli.

Un pizzico di sfortuna nella finale di Istanbul, giocata alla pari e a tratti anche meglio rispetto alla corazzata Manchester City, avrebbe poi impedito alla squadra di Inzaghi di coronare il proprio percorso. Quest’anno la musica è stata diversa per tutti.

L’Inter si è arresa già agli ottavi contro l’Atletico Madrid, mentre Lazio e Napoli, non assistite dalla sorte durante i sorteggi, hanno fatto altrettanto contro Bayern Monaco e Barcellona e il Milan si è fermato addirittura alla fase a gironi. Ciononostante, per il calcio italiano è in arrivo il “bonus” della quinta squadra nella prossima Champions.

Merito soprattutto del percorso delle squadre impegnate in Europa e Conference League, ma resta la soddisfazione per un traguardo che dà lustro ad un movimento che pur non essendo più ai vertici in Europa sta riuscendo a infastidire le grandi di Inghilterra e Spagna, grazie anche a una mentalità più offensiva introdotta da una nuova generazione di tecnici.

Quando i tifosi perdono la testa: calcio italiano sotto shock

Certo, ciò non può bastare per spazzare via quello che ancora non va nel calcio italiano. L’estero è purtroppo lontano anni luce non più tanto sul piano della competitività, bensì su quello della programmazione e delle infrastrutture. Un capitolo amarissimo resta poi quello legato ai rapporti tra squadre e tifoserie e al cosiddetto “culto della sconfitta”.

Le scene dei giocatori costretti a scusarsi sotto la propria curva dopo una sconfitta continuano a ripetersi e purtroppo non sono rari neppure momenti di autentica follia, quando i tifosi, accecati dalla rabbia per una sconfitta o una serie di sconfitte, sfogano la delusione attraverso la violenza. Come accaduto ad una nobile decaduta del calcio italiano.

Dramma a Crotone: giocatori aggrediti a bastonate

Il ko subito dal Crotone contro il Brindisi ha infatti scatenato l’incredibile reazione dei tifosi. Come riporta lacnews24.it, all’indomani della partita quattro calciatori rossoblù sono stati aggrediti da un gruppo di oltre venti persone armate di spranghe e bastoni mentre si trovavano in spiaggia in compagnia delle proprie fidanzate. Secondo una prima ricostruzione, il più giovane del gruppo avrebbe subito la frattura di uno zigomo.

I calabresi, inseriti nel girone C della Serie C, stanno vivendo un’altra stagione deludente e sono in caduta libera da qualche settimana, al punto da vedere in pericolo anche la partecipazione ai playoff. Un’”onta” evidentemente insopportabile per i tifosi del Crotone, che solo tre anni fa vedevano la propria squadra in Serie A. L’accaduto resta però di una gravità assoluta, come sottolineato dall’AIC, Associazione Italiana Calciatori, che ha espresso solidarietà ai giocatori e auspicato che venga fatta chiarezza.