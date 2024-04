Benvenuto qui da noi: Inter, Lautaro fa gli onori di casa | Alla Pinetina sbarca un altro idolo

L’ambiente nerazzurro è in fibrillazione: aspettando lo scudetto ad Appiano si materializza una gradita sorpresa.

Inseguire record per dimenticare l’unica, benché bruciante, delusione della stagione. A poco più di un mese dalla fine della stagione, in casa Inter l’obiettivo è ben chiaro: vincere lo scudetto, ma soprattutto farlo nel minor tempo possibile, per poi non abbassare la guardia.

Guardare le stellari sfide di Champions League dal divano di casa non era certo ciò che Simone Inzaghi e i suoi giocatori immaginavano per la primavera 2024. Il ricordo della cavalcata in Europa della scorsa stagione è ancora troppo vivo per essere dimenticato e per non causare rimpianti.

Dal 10 giugno 2023 l’Inter tutta nutre infatti un fortissimo desiderio di riscatto, andato a lungo di pari passo con l’orgoglio per aver giocato alla pari la finale contro il Manchester City. La Champions ha però preso la via dell’Inghilterra e purtroppo in questo 2024 l’Inter non potrà più riprovarci.

L’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone ha sbarrato la strada ai nerazzurri già agli ottavi, rinviando il salto di qualità definitivo a livello europeo. Inzaghi e i suoi sono però già riusciti a resettare la delusione, in nome del prossimo traguardo da raggiungere: il 20° scudetto.

Inter nel futuro, tra mercato e… conto alla rovescia

Far partire i festeggiamenti il 22 aprile nella notte del derby è un’ipotesi, come lo è chiudere il campionato oltre i 100 punti. Per raggiungere entrambi gli obiettivi l’Inter deve fare una sola cosa: continuare a vincere. Compiti, questi, affidati alla squadra, mentre la dirigenza è già al lavoro sul mercato per la prossima stagione.

Con due innesti già certi, quelli di Taremi e Zielinski, ed altre trattative ben avviate, sta nascendo un’Inter già competitiva, pronta per ridare l’assalto alla Champions nella sua nuova formula. A proposito di trionfi europei ad Appiano è già sbarcato chi di allori internazionali se ne intende e che ha regalato una bella sorpresa a tutto l’ambiente nerazzurro.

Appiano Gentile apre le porte alla leggenda: la visita di Sandro Mazzola

Nella giornata di giovedì 11 aprile, infatti, al Suning Training Centre si è visto nientemeno che Sandro Mazzola. La leggenda della Grande Inter di Herrera e della nazionale italiana, pluricampione d’Italia e due volte d’Europa con i nerazzurri, quarto nella classifica all time di gol e presenze, ha assistito all’allenamento per poi fermarsi a salutare il gruppo.

Mazzola, che dell’Inter è stato a più riprese anche dirigente, è entrato nella Hall of Fame del Club nell’edizione 2022. Una bella chiacchierata con Inzaghi e la presentazione alla squadra, con Lautaro Martinez a fare gli onori di casa, hanno caratterizzato la giornata chiusasi con il pranzo insieme al CEO Sport Giuseppe Marotta, che aveva accolto Mazzola presso il Centro Sportivo.