Due esoneri in un giorno solo: l’Italia del pallone resta a bocca aperta | Finale di stagione al cardiopalma

La caccia agli obiettivi stagionali è ancora apertissima dalla Serie A alla D: decisi altri due esoneri a sorpresa.

L’annata calcistica 2023-’24 si avvia al termine? Sì, ma non per tutti. Per una Serie A che chiuderà i battenti il prossimo 26 maggio, per lasciare spazio alla preparazione di Euro 2024 da parte dell’Italia di Luciano Spalletti campione in carica, le serie inferiori emetteranno i propri verdetti non prima di giugno.

Sarà in verità la Serie B il primo torneo a veder concludere la regular season, già il prossimo 10 maggio, in vista della disputa dei playoff e dell’eventuale playout, al termine dei quali conosceremo i nomi dell’ultima squadra promossa in A, che si unirà alle prime due della classifica, e quello della quarta e ultima retrocessa in Serie C.

Come annunciato ad inizio stagione, il post season del torneo cadetto si concluderà entro il 2 giugno, per far sì che le squadre impegnate negli spareggi non siano costrette a fare a meno di eventuali nazionali presenti nelle proprie rose e selezionati dai rispettivi ct per Europei o Copa America.

Ben diverse sono invece le date dei playoff di Serie C, che si concluderanno solo domenica 9 giugno. Quella degli spareggi della terza serie è del resto una vera e propria maratona, un campionato nel campionato che, tra fase del girone e quella nazionale, prima della Final Four, coinvolgerà ben 30 squadre.

Big in crisi, fioccano gli esoneri: ribaltoni in Serie C e D

In palio ci sarà un solo biglietto per la Serie B, così come una sola promozione per girone è prevista anche dalla Serie D alla Serie C, in questo caso senza playoff, che verranno disputati solo per definire la graduatoria degli eventuali ripescaggi.

Va da sé che nei playoff di C la selezione sarà durissima e che sarà fondamentale presentarsi alle partite chiave nel miglior stato psicofisico possibile, compatibilmente con le scorie di una stagione lunga e con pochissime soste. Così come è sottinteso che in D le società in lizza per la vittoria del campionato puntino a lottare fino alla fine. Si spiegano così i due esoneri a sorpresa che hanno riguardato due top club di C e D nella giornata di lunedì 8 aprile.

Padova e Livorno, obiettivo promozione: i nuovi allenatori

All’indomani del pareggio di Lumezzane, che ha sancito la promozione diretta in B del Mantova, la dirigenza del Padova ha sollevato dall’incarico Vincenzo Torrente. Il tecnico campano era arrivato sulla panchina biancoscudata nel dicembre 2022 e dopo un’annata vissuta tra primo e secondo posto ha pagato il calo di rendimento in primavera e la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Catania. Al suo posto è stato richiamato Massimo Oddo, già alla guida del Padova tra febbraio e giugno 2022, fino alla sconfitta contro il Palermo nella finale playoff per la B.

A Livorno è invece terminata l’avventura di Fabio Fossati. Il tecnico ligure era stato chiamato lo scorso gennaio per sostituire Giancarlo Favarin, ma fatali sono stati gli ultimi due pareggi contro Cenaia e Montevarchi, che potrebbero avere compromesso la rincorsa dei labronici al primo posto del girone E della Serie D, occupato dalla Pianese e distante cinque punti. Al suo posto nelle ultime quattro giornate ci sarà Niccolò Pascali, promosso dalla formazione Juniores ed ex allenatore della Primavera della Pistoiese.