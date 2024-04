Che beffa per Gilardino: dopo il Milan perde un’altra panchina | Il giovanissimo collega gli soffia il posto

Un altro ribaltone in arrivo. Il valzer delle panchine non smette di stupire i tifosi: il punto della situazione.

Necessità, progetti e legittime ambizioni devono amalgamarsi per bene per arrivare alla ricetta definitiva. Direttori sportivi e allenatori sono già al lavoro per preparare la prossima stagione. Le voci si sentono e ultimamente si stanno intensificando anche i contatti. Iniziano a emergere anche i nomi dei protagonisti di questa estate bollente.

Un occhio al campo, magari con alcuni obiettivi importanti ancora da raggiungere ma un pensiero anche a ciò che accadrà a giugno. I contratti in scadenza sono per i Mister un segnale assai particolare. La trattativa con la società è iniziata ma non si possono escludere sorprese.

Così ci ritroviamo a parlare di nomi importanti come quelli di Vincenzo Italiano e Alberto Gilardino. L’attuale tecnico della Fiorentina sente il profumo di Napoli mentre l’allenatore rossoblù potrebbe prendere il suo posto e tornare là dove è diventato un bomber di successo.

Anche per chi siede in panchina esistono prime scelte e scelte di ripiego. Dirigenti esperti e lungimiranti conoscono bene il calcio e sanno cosa può dare un tecnico piuttosto che un altro, soprattutto quando non si vuole stravolgere un progetto iniziato soltanto qualche stagione fa.

Il borsino degli allenatori

Di giorno in giorno possiamo dunque consultare la classifica momentanea degli allenatori in cerca di una nuova sistemazione. La sensazione è che cambieranno squadra in tanti. Alberto Gilardino, uno dei tecnici più promettenti, rischia di fare un buco nell’acqua.

Dopo essere stato accostato a Milan e Fiorentina e nonostante un grande campionato col Genoa, la sua prima scelta starebbe per sfumare. C’è un possibile outsider sulla strada tra Gila e la città di Firenze. Anche questo è il calcio: ciò che sembrava in dirittura d’arrivo può saltare da un momento all’altro.

Palladino on fire

Raffaele Palladino piace un po’ a tutti e quindi anche alla Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo il Corriere dello Sport infatti il tecnico del Monza potrebbe salutare la Brianza per dare vita a un nuovo progetto con la società toscana.

In quel caso Gilardino resterebbe a piedi, a meno che nel frattempo non trovi un accordo con un altro club o con lo stesso Genoa. Il mese di aprile si preannuncia infuocato per capire queste dinamiche e dare un volto alle prossime panchine. Un occhio al campo e un pensiero al mercato. In fondo sognare non costa nulla.