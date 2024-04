“Napoli? Tifiamo un’altra squadra”: doccia gelata per gli azzurri | Vogliono portarlo subito via

In casa azzurra si prospetta un’estate rivoluzionaria sul mercato: tifosi in allarme, un idolo verso la cessione a sorpresa.

A poco meno di due mesi dalla fine di una delle stagioni più tribolate della sua storia, il Napoli si trova nella scomoda situazione di dover pensare al presente, senza però trascurare l’imperativo di iniziare a progettare il futuro.

La stagione del post-scudetto non è stata in linea con i sogni dei tifosi e dello stesso presidente De Laurentiis, costretto fin dallo scorso giugno a compiere scelte particolarmente delicate. La principale si è rivelata la sostituzione di Luciano Spalletti, approdato poi alla guida della nazionale dopo qualche mese di pausa.

Le avventure di Rudi Garcia e del suo sostituto Walter Mazzarri non sono state positive. Il Napoli ha accumulato in poche settimane uno svantaggio rivelatosi incolmabile dall’Inter, destinata a succedere al Napoli nell’albo d’oro della Serie A. Ma se in casa azzurra nessuno si illudeva circa il bis tricolore, l’incubo di non essere nelle coppe la prossima stagione non era immaginabile.

Spetterà a Francesco Calzona cercare di scongiurarlo nelle ultime partite di un campionato che a prescindere dalla sua conclusione è destinato a precedere una vera e propria rivoluzione sul mercato. Se infatti nel 2023 la rosa campione d’Italia era stata di fatto mantenuta in toto, eccetto la remunerativa cessione di Kim min-ja, tra poche settimane lo scenario sarà molto diverso.

Napoli, diaspora di campioni? Oltre a Osimhen può dire addio un altro top player

L’eventuale successore di Calzona, si troverà infatti a gestire una rosa molto diversa da quella attuale. In altre parole, a Napoli un ciclo sta per chiudersi e un altro sta per aprirsi.Il primo nodo da sciogliere sarà la sostituzione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano lascerà la Serie A per approdare in un top club europeo pronto a pagare la clausola rescissoria di 110 milioni.

Il rischio però è che il numero 9 non sia l’unico top player che lascerà Napoli. Il Barçellona è infatti pronto a bussare alla porta di De Laurentiis. Secondo quanto riportato da As, il nuovo corso dei blaugrana, altro club che si appresta a voltare pagina con l’addio in estate già anticipato del tecnico Xavi, potrebbe avere tra i protagonisti una stella della Serie A.

Barcellona, obiettivo Kvaratskhelia: ma il Real Madrid…

A prescindere da chi sarà la nuova guida tecnica dei blaugrana, infatti, un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia ha le caratteristiche giuste per il calcio spagnolo e per esaltare i tifosi del Barcellona. A rendere possibile l’affare c’è uno strano intreccio sentimentale che riguarda l’entourage di Kvara. L’agente Mamuka Jugeli ha infatti rivelato di essere da sempre un tifoso del Barcellona, così come il padre di Khvicha.

Tutto deciso, quindi? Niente affatto perché il numero 77 del Napoli, ancora in attesa di un rinnovo di contratto che tarda a prendere forma, simpatizza invece per il Real Madrid. Si prospetta quindi un particolarissimo Clasico virtuale, col Barcellona però favorito dal momento. In base a quanto trapela dalla Spagna, infatti, sarebbero già partiti i contatti tra i dirigenti catalani e quelli del Napoli per cercare di impostare la trattativa.