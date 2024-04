Milan, ti sfido a duello: la Juventus apre l’asta per il gioiello | Affare chiuso a 25 milioni

Stefano Pioli Max Allegri – Foto Lapresse – Ilgiornaledellosport.netRivali per il secondo posto, rossoneri e bianconeri sono pronte a sfidarsi anche sul mercato: Diavolo vicino ad un super rinforzo.

Il mercato estivo, se non alle porte, sta iniziando ad animare da qualche settimana le speranze dei tifosi calcistici di ogni angolo del pianeta. Del resto si tratta pur sempre della famosa “Fiera dei sogni”. Di tre mesi nei quali, senza partite da giocare, ci si può lasciar cullare da indiscrezioni e trattative.

Il 2024 si annuncia tuttavia un anno particolare per… gli appassionati del genere, dal momento che la disputa di Europei e Copa America, peraltro in contemporanea, sembra destinata a catalizzare le attenzioni degli addetti ai lavori, leggi direttori sportivi, osservatori e agenti, alla caccia di talenti da acquistare o da far entrare nelle proprie scuderie.

Ciò si sconterà tuttavia inevitabilmente con la necessità per più di qualche top club di cercare di anticipare la concorrenza per alcuni obiettivi sensibili, nella speranza di evitare di partecipare ad aste e/o di far impennare i prezzi di giocatori già apprezzati da tempo e magari seguiti o fatti seguire più volte dal vivo.

Se non si tratta di giocatori a parametro zero, la prima parte del mese di giugno può quindi essere la finestra giusta per piazzare i primi “colpi”, per definire trattative se non iniziate almeno impostate da qualche tempo e poi magari godersi l’affermazione dei giocatori in questione nei grandi tornei nazionali di cui sopra.

Milan e Juventus pensano alla difesa: spunta un obiettivo comune

Certo, gli affari più “caldi”, come il sostituto di Victor Osimhen al Napoli o il nuovo giocatore deputato ad occupare la casella di centravanti del Milan in caso di partenza di Olivier Giroud, si definiranno solo in estate inoltrata. Per altri ruoli, però, le grandi d’Italia e non solo sono pronte ad anticipare i tempi, nella speranza di fare buoni affari.

A proposito di Milan, il club rossonero è reduce da un mercato, quello 2023, con spese significative tra centrocampo e attacco. Ora è invece arrivato il colpo di fare un investimento importante per la difesa. Il giocatore ideale è già stato individuato, ma sembra profilarsi un testa a testa tutto italiano con la Juventus.

Mercato Milan, c’è lo scatto per Lacroix: i dettagli

Anche i bianconeri, infatti, hanno la necessità di rinfrescare il reparto arretrato e condividono con il Milan il gradimento per Maxence Lacroix. Il francese classe 2000 è in forza al Wolfsburg dal 2020, ma ora sembra pronto per il salto di qualità. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche sembrano perfette per il calcio italiano e in particolare proprio per rossoneri e bianconeri.

Prodotto del fertile vivaio del Sochaux, Lacroix andrà a scadenza con il Wolfsburg nel 2025, pertanto la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per ingaggiarlo senza spendere cifre folli per il cartellino. Il Milan segue il giocatore da tempo ed è attualmente in vantaggio, pronto a chiudere per circa 25 milioni. La Juve è però pronta a scattare per recuperare terreno una volta ottenuta la qualificazione alla prossima Champions League e magari dopo aver fatto cassa con l’eventuale cessione di Gleison Bremer, le cui caratteristiche ricordano da vicino quelle di Lacroix.