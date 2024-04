30 milioni? Troppo pochi: Milan respinto, nuova offerta rifiutata | Lo portano in Premier per il doppio dei soldi

Il Milan lo vuole a tutti i costi ma l’offerta di 30 milioni è troppo bassa. O aumenterà o il calciatore volerà in Premier League

Il Milan di Stefano Pioli ha dimostrato di essere nel 2024 una squadra quasi imbattibile. Numeri da top per i rossoneri, soprattutto in trasferta, rientrando tra le squadre con la media punti migliore d’Europa in questi primi mesi dell’anno nuovo.

Un miglioramento enorme rispetto agli scorsi anni lo si ha avuto prettamente in fase offensiva, nella quale è l’unica squadra al mondo ad avere quattro calciatori in doppia cifra: Leao, Giroud, Loftus Cheek e Pulisic; una statistica che non accadeva dal 2009 con Pato, Kakà, Inzaghi e Ronaldinho.

Nonostante ciò, rischiano l’ennesima stagione conclusa senza alcun trofeo. In campionato sono secondi, a +6 dalla Juventus di Massimiliano Allegri, ma a -14 dall’Inter di Simone Inzaghi; in Coppa Italia sono usciti ai quarti contro l’Atalanta di Gasperini e sono retrocessi in Europa League, arrivando terzi nel girone di Champions League.

Nella competizione sono ai quarti di finale, il cui sorteggio ha condotto ad un derby tutto italiano contro la Roma di Daniel De Rossi; una sfida ostica, ma che il Milan affronterà al 100% delle proprie forze avendo recuperato tutti gli infortunati e con l’intenzione di arrivare fino in fondo.

Difesa da rivedere

Mentre l’attacco fa gioire i tifosi rossoneri, la difesa fa l’esatto opposto. Tra i tantissimi indisponibili di questa stagione, la maggioranza erano difensori, tant’è che Pioli si è ritrovato spesso a schierare calciatori fuori ruolo o della Primavera.

Una mossa volta a tamponare l’emergenza ma che inevitabilmente ha creato danni alla squadra, che sia per inesperienza o per mancanza di feeling tra gli interpreti. Troppi gol subiti in tutte le competizioni, che portano i dirigenti a dover intervenire sul mercato, Alessandro Buongiorno – foto ANSA – ilgiornaledellosport.net

All-in

Tra i profili ritenuti idonei per dare un’importante svolta alla retroguardia rossonera, spunta il nome di Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino FC, che da almeno due stagioni sta avendo un ottimo rendimento in campo sommato ad un’essenziale continuità.

Il Milan offre una cifra intorno ai 30 milioni di euro ma il presidente dei granata Urbano Cairo non vorrebbe venderlo a meno di 40 milioni di euro. Un importo elevato per una squadra di Serie A, a differenza delle società di Premier League che possono tranquillamente permetterselo e che sono molto interessate ad acquistare le prestazioni sportive del 24enne.