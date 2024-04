ADL si affida a lui: Napoli, la scelta è clamorosa | Tifosi furiosi: così niente Champions

L’amara annata del post-scudetto sta per concludersi ed in casa azzurra è tempo di programmazione: De Laurentiis pronto a stupire.

Quella che partirà il prossimo luglio con il ritiro rischia di essere per il Napoli la stagione dell’anno zero. Suona strano dirlo appena 12 mesi dopo aver festeggiato uno scudetto storico, ma si tratta della conseguenza delle delusioni in serie accumulate nell’annata che va a concludersi.

Se tracciare un bilancio della gestione del post-Tricolore è già possibile, così come notare gli errori commessi da proprietà e dirigenza nel dopo Spalletti così come durante le due sessioni di mercato, estiva e invernale, per iniziare a parlare di futuro sarà necessario aspettare la fine della stagione.

Il primato dell’era De Laurentiis, che vede il Napoli qualificarsi consecutivamente alle coppe europee da 14 anni, pare infatti in serio pericolo alla luce del passo delle avversarie e della discontinuità che non ha abbandonato i campioni d’Italia uscenti neppure durante la gestione Calzona.

Archiviato di fatto il sogno di qualificarsi per la Champions League, che sembra precluso per il Napoli anche qualora la Serie A riuscisse a portare cinque proprie rappresentanti nella prossima edizione, anche il pass per Europa League o Conference League sarà da conquistare negli ultimi due mesi di campionato.

Rivoluzione Napoli: De Laurentiis a caccia del nuovo allenatore e del nuovo ds

Partecipare ad una competizione internazionale, a prescindere dal suo blasone e dal suo montepremi, darebbe sempre prestigio e visibilità al club e ai suoi giocatori, pertanto anche l’impostazione del mercato potrà dipendere dal piazzamento finale che il Napoli otterrà in campionato.

Diversa la situazione per quanto riguarda la scelta di allenatore e direttore sportivo ai quali affidare la Ripartenza. Francesco Calzona non verrà confermato e lo stesso dovrebbe accadere per Mauro Meluso, il ds scelto a sorpresa da De Laurentiis la scorsa estate per sostituire Cristiano Giuntoli. Ebbene, lo stesso ADL sembra pronto a stupire ancora tifosi e addetti ai lavori puntando su una fresca vecchia conoscenza della Serie A.

Napoli, tifosi spiazzati: l’uomo-mercato arriva dalla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il presidente del Napoli starebbe pensando di ingaggiare Tiago Pinto per affidargli la guida dell’area tecnica azzurra nell’ambito di un progetto pluriennale di ricostruzione. Il dirigente portoghese è reduce dalle dimissioni dalla Roma, presentate lo scorso 2 febbraio dopo tre anni esatti nella Capitale.

L’operato di Pinto, che era arrivato a Roma il 1° gennaio 2021, è stato fortemente criticato da tifosi e addetti ai lavori giallorossi, nonostante più di qualche buona operazione condotta in entrata come in uscita. Sui social i tifosi del Napoli non hanno nascosto le proprie perplessità, legate soprattutto all’epilogo polemico dell’avventura alla Roma di Pinto. L’ex Benfica potrebbe lavorare a Napoli in sinergia con un tecnico giovane e propositivo. Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina, pare essere il primo nome sul taccuino di De Laurentiis.