“La decisione a fine stagione”: Milan, prima lo confermano e poi ci ripensano | Non ci sarà alcun rinnovo

Il Milan ha deciso quale sarà il futuro del protagonista di questa annata. Ormai non ci sono più dubbi: i dettagli.

Tempo scaduto. Il periodo delle valutazioni è ampiamente terminato e a Casa Milan è arrivato il momento di prendere una penna e mettere tutto nero su bianco. I rossoneri, assieme ai propri tifosi, hanno vissuto diverse stagioni una all’interno dell’altra.

Tanti sono stati i sentimenti, a volte contrastanti, nell’osservare Leão e compagni. Si è passati dalla speranza per un posto in vetta alla classifica fino alla disperazione. Il distacco dall’Inter e l’ennesimo derby perso non possono essere cancellati da un momento all’altro.

La dirigenza tuttavia ha apprezzato i miglioramenti e la voglia di rivalsa dell’ultimo periodo. Grazie a questo switch mentale Stefano Pioli si è prima avvicinato alla Juventus per poi sorpassarla e staccarla di ben 6 lunghezze. Il Milan ha ancora voglia di lottare.

Per rendere meno amaro un percorso in campionato sicuramente altalenante, il Milan vorrebbe portare a casa quel trofeo che cambierebbe eccome i giudizi sulla stagione. L’Europa League non ha il fascino della Champions ma è pur sempre un trofeo europeo. Nel derby a distanza con l’Inter i rossoneri, a fine stagione, avrebbero qualche argomento in più per controbattere.

La strategia della società

I risultati da un lato e le prestazioni dall’alto. Le performance di alcuni giocatori in questa seconda parte di stagione rappresentano dati importanti per comprendere come agire sul mercato in vista della prossima.

Il tutto senza dimenticare un piccolo particolare, la guida tecnica. Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? La società ha di fatto prima messo in discussione e poi confermato il tecnico rossonero ma ora è arrivato il momento di prendere una posizione.

Il futuro di Pioli è già scritto

“Ci sta che in queste due settimane soprattutto voi parliate molto del futuro, l’avete fatto anche tutta durante la stagione”. Stefano Pioli punta il dito contro i giornalisti perché sa già cosa lo aspetta da qui al termine di questa annata.

“Ma io non devo pensare al futuro, devo pensare a questi 60 giorni per rendere questa stagione la più positiva possibile. A fine stagione vi dirò cosa vorrei fare” conclude il tecnico. La sensazione è che, per mancanza di alternative concrete, il tecnico potrebbe anche restare. Con secondo posto e finale di Europa League tutto sarebbe ancora più chiaro.