Infortunio spaventoso, 5 fratture nel torace | Bomber azzurro ricoverato d’urgenza

Infortunio gravissimo per l’attaccante che dovrà restare lontano dai terreni di gioco per diverso tempo. Ecco cos’è successo

Gli infortuni nel mondo del calcio sono talmente “normali” che anche quando accade qualcosa di serio si tende a sminuire il problema. Erroneamente si pensa che avendo a disposizione dei medici praticamente 24 ore su 24 si possa stare sempre sereni. In realtà però non è affatto così.

Quando ci si fa male non esistono categorie, bisogna solo sperare che la situazione non sia grave e che il decorso non sia troppo complicato. Probabilmente chi ha giocato a pallone anche a bassi livelli è consapevole di ciò. Quindi nel momento in cui vede in televisione le immagini di un calciatore infortunato sicuramente si “spaventa” di più.

Vedere i movimenti innaturali del corpo non è sicuramente un bello spettacolo, anzi dovrebbe far riflettere su quanto il calcio per quanto possa essere affascinante non è un sport propriamente salutare. Anzi, è tra quelli che mettono maggiormente alla prova gli atleti che lo praticano.

Andiamo dunque ad analizzare un caso piuttosto eclatante capitato in questo periodo, che però non è stato trattato accuratamente dalle cronache sportive visto che il teatro dell’accaduto è la Serie C, un campionato che purtroppo solo i tifosi delle squadre partecipanti seguono con un certo interesse.

Infortunio Scappini: stagione finita per il bomber

Il malcapitato di turno è Stefano Scappini, bomber del Novara che in passato ha vestito anche le maglie di Cittadella, Cremonese, Reggiana e Modena. Nel corso del derby regionale contro la Pro Vercelli il centravanti ha subito una frattura di cinque costole e le conseguenze sono state drastiche.

Infatti tutto ciò ha provocato un pneumotorace che ha costretto il calciatore al ricovero all’ospedale Maggiore facendo preoccupare squadra e tifosi. Per fortuna la situazione è rientrata, ma chiaramente adesso per l’attaccante classe 1988 la convalescenza sarà lunga e tornerà direttamente nella prossima stagione.

Il messaggio di incoraggiamento della squadra: “Siamo con te”

Una brutta perdita per mister Giacomo Gattuso che già era alle prese con l’indisponibilità di Kerrigan. Quest’ultimo però potrebbe farcela qualora il Novara dovesse giocarsi i play out per rimanere in Serie C. Insomma, la lotta per salvezza si complica ancora di più per i piemontesi.

Il resto del gruppo ha voluto esprimere tutta la propria solidarietà a Scappini e tramite un post apparso sui canali ufficiali degli azzurri ha lanciato un messaggio piuttosto emblematico: “Siamo tutti con te Scappo”. Una didascalia breve e coincisa che sintetizza lo stato d’animo dei componenti della rosa novarese.