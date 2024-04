“Mancherà per 10 mesi”: l’infortunio è tragico, compagni disperati | Necessario un intervento d’urgenza

Il calciatore dovrà rimanere lontano dai campi da gioco per un lungo periodo. Ecco di chi si tratta e cosa ha provocato il serio infortunio

Gli infortuni nel calcio sono all’ordine del giorno e visti i ritmi forsennati degli ultimi anni sono aumentati ancor di più. Purtroppo però ciò non riguarda solo quelli di lieve entità come strappi, stiramenti o cose del genere. Sono infatti sempre più frequenti gli stop bruschi che vanno a logorare in maniera consistente alcune parti del corpo.

Quando ciò accade bisogna fare i conti con i tempi di recupero lunghi e con dei percorsi riabilitativi di non poco conto. Inoltre anche per le società si tratta di un danno consistente visto che devono fare a meno di alcuni giocatori anche per un’intera stagione e ovviamente devono comunque corrispondergli lo stipendio.

In Serie A uno dei casi più eclatanti dell’ultimo anno è stato sicuramente quello di Tammy Abraham, che nell’ultima partita della passata stagione si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo l’intervento effettuato lo scorso 7 giugno a Londra, il calciatore è rimasto fuori per ben 9 mesi.

Nell’ultimo match di campionato che i giallorossi hanno giocato contro il Sassuolo ha riassaporato l’ebrezza di tornare in panchina. Un piccolo primo passo verso il rientro definitivo. Adesso, un altro suo illustre collega è atteso dal medesimo percorso visto che ha riportato un infortunio praticamente identico.

Botman: infortunio bruttissimo per il centrale del Newcastle

Si tratta di Sven Botman difensore centrale in forza al Newcastle. Il giocatore olandese si è infortunato nel corso del match di FA Cup contro il Manchester City riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Nei prossimi giorni sarà operato e poi potrà iniziare il percorso di riabilitazione.

Resterà ai box per un periodo compreso tra i 6 e i 9 mesi. Molto dipenderà da come andrà il processo di recupero, che dipende anche da alcuni variabili strettamente soggettive. Il club inglese con una nota apparsa sui propri canali ufficiali ha espresso la sua vicinanza al calciatore augurandogli di tornare in campo il prima possibile.

La tormentata stagione di Botman

Per Botman quindi non sarà di certo un’annata da ricordare. Infatti già a settembre aveva riportato un infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a saltare diverse partite tra Premier League e Champions League. A dicembre era tornato in squadra, ma a quanto pare il periodo di serenità è durato davvero poco.

In generale gli infortuni sono stati un leitmotiv della stagione dei Magpies che hanno dovuto fare i conti con diverse situazione di questo tipo. Un fattore che ha condizionato e non poco l’annata degli uomini di Eddie Howe usciti prematuramente dalla Champions League. Anche in campionato le cose non vanno molto meglio visto il decimo posto e le prospettive sempre più ridotte di tornare in Europa.