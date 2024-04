“Squalificheranno Juan Jesus”: bomba dell’ultima ora | Assurde conseguenze dopo il caso Acerbi

L’eco del brutto episodio che ha caratterizzato Inter-Napoli non si spegne: nuova polemica in vista dopo l’assoluzione del nerazzurro.

Due settimane dopo il “fattaccio”, Francesco Acerbi e Juan Jesus sono scesi in campo regolarmente. A 500 km, quelli che separano Napoli da Milano, e a due giorni di distanza l’uno dall’altro, a cavallo di una Pasqua che non ha rasserenato gli animi.

Il difensore brasiliano non è riuscito ad impedire alla propria squadra di perdere in maniera netta al Maradona contro l’Atalanta, in una partita che ha azzerato o quasi le speranze dei campioni d’Italia in carica di continuare a lottare per un posto nella prossima Champions League.

Il centrale nerazzurro e della nazionale italiana è stato invece poco impegnato dall’attacco dell’Empoli nel match vinto 2-0 dalla squadra di Inzaghi. Un ritorno soft, quindi, per Acerbi, alla terza di fila da titolare dopo l’infortunio che lo aveva condizionato a febbraio impedendogli anche di vivere da protagonista la doppia sfida in Champions contro l’Atletico Madrid.

Entrambi i giocatori hanno ricevuto testimonianze di vicinanza e affetto dai rispettivi ambienti. Tutto il Napoli, dai tifosi ai compagni di squadra, si sono compattati al fianco di Juan Jesus, scosso per la mancata squalifica all’avversario e in generale amareggiato per l’esito avuto dalla vicenda anche sul piano mediatico.

Acerbi assolto, Marotta è gelido: “Pagina amara”

Quanto ad Acerbi, i tifosi dell’Inter si sono schierati dalla parte del proprio giocatore, mentre meno “incisivo” è stato il commento dell’ad dei nerazzurri Beppe Marotta, che ha parlato di “pagina amara” a prescindere dalla mancata squalifica. Insomma, la vicenda si è chiusa, ma come ha avuto modo di dire lo stesso Acerbi è proprio il caso di dire che hanno perso tutti.

Già, perché seppure si sia trattato di un episodio controverso il calcio italiano è finito ancora in vetrina a livello mondiale per motivi di cui tutti avrebbero fatto a meno. Il tutto mentre la campagna anti-razzismo promossa dalla Lega Serie A non si ferma ed anzi l’ha fatta da padrona anche nel weekend pasquale.

Caso Acerbi, l’ironia dei tifosi del Napoli si scatena sui social

Oltre a Juan Jesus, però, anche gli stessi tifosi del Napoli hanno incassato con profonda amarezza la decisione del Giudice Sportivo. Striscioni e cori di protesta si sono uditi durante la partita contro l’Atalanta, mentre i social sono stati invasi di commenti intrisi di delusione, ma anche ironia. Compreso quello di chi si è spinto a… pronosticare la squalifica dello stesso brasiliano.

“È probabile che squalificheranno Juan Jesus” si è letto su X già pochi minuti dopo la sentenza. Ironia sferzante, appunto, che si inserisce in un contesto già molto difficile per i tifosi del Napoli, alle prese con una stagione da incubo, tra cambi di allenatore e sconfitte in serie. Il modo peggiore per scucirsi lo scudetto dalle maglie. E vederlo “spostarsi” proprio a Milano…