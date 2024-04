‘Abbiamo lo stesso obiettivo’: Milan, un’altra italiana si inserisce per il bomber | Braccio di ferro da 25 milioni

Le strategie di mercato dei top club iniziano a prendere forma: si va verso un derby italiano per uno dei migliori bomber europei.

La stagione calcistica di club sta per entrare nel lungo rettilineo conclusivo, fatto di rush finale dei campionati nazionali e delle fasi decisive delle coppe europee. E il mercato estivo si sta avvicinando inesorabilmente.

La sessione 2024 sarà condizionata dalla disputa di Europeo e Copa America, che si svolgeranno tra giugno e luglio, andando a rallentare le operazioni di grandi squadre e non solo, che dalle due competizioni continentali più importanti del mondo potrebbero trarre informazioni potenzialmente in grado di rivoluzionare le proprie strategie.

Di certo al momento si sa solo che la stagione 2024-’25 sarà quella del clamoroso addio a parametro zero al PSG di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid dove il campione del mondo 2018, a dispetto della propria ancor giovane età, andrà a fare da “chioccia” ad un attacco anagraficamente verde, ma già talentuosissimo.

Con Rodrygo, Vinicius e Jude Bellingham oltre a KM i Blancos sembrano essersi assicurati vagonate di gol e giocate ad altissimo tasso spettacolare e di imprevedibilità per un decennio, con buona pace degli altri top club europei, dal Manchester City al Bayern Monaco, che potrebbero essere costretti ad inseguire la forza del club di Florentino Perez.

Lazio e Milan, rivoluzione attacco: è caccia al nuovo centravanti

Purtroppo non ci saranno gli stessi problemi di abbondanza per le squadre italiane, neppure per le quattro (o cinque…) che potranno contare sugli introiti in arrivo dalla partecipazione alla nuova e ricchissima Champions League. Il potere di spesa, complice anche l’abrogazione del Decreto Crescita, sarà limitato, ma ciò non toglie che il giro di prime punte in estate possa regalare sorprese.

Tante sembrano infatti le squadre che si apprestano a cambiare il proprio numero 9. Tra queste il Milan, che si appresta a congedarsi da Olivier Giroud, il cui contratto scadrà a giugno, per puntare su un centravanti più giovane. La stessa mission dovrebbe animare la Lazio, vicina a chiudere la lunga e gloriosa era Immobile. Biancocelesti e rossoneri potrebbero allora trovarsi a sfidarsi sul mercato.

Tutti pazzi per Vangelis Pavlidis: il bomber greco strega la Serie A

La lista dei centravanti giovani e di talento, ma anche alla portata dei club italiani, non è infatti così lunga. Lo svedese di origini ungheresi Viktor Gyokeres dello Sporting rappresenta la prima scelta per il Milan, ma i dirigenti rossoneri seguono con attenzione anche i progressi di un bomber che si sta mettendo in evidenza nel campionato olandese, come il greco Vangelis Pavlidis.

L’attaccante classe ’98 in forza all’AZ Alkmaar è il capocannoniere dell’Eredivisie, oltre che il centravanti titolare della Grecia, fresca di mancata qualificazione a Euro 2024. Il suo cartellino viene valutato non meno di 25 milioni, cifra non alla portata di tutti i club italiani. Lazio e Milan potrebbero “scontrarsi” nella caccia a Pavlidis qualora non riuscissero a centrare i rispettivi obiettivi principali, ovvero Gyokeres da una parte e Giovanni Simeone dall’altra. Il Cholito è destinato a lasciare Napoli, sarebbe il benvenuto in biancoceleste grazie ai trascorsi del padre Diego ed è molto apprezzato da Igor Tudor, che lo ha allenato con successo a Verona nella miglior stagione vissuta in carriera dall’argentino, autore quell’anno di 17 gol in campionato.