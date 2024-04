Eccoti il biglietto aereo per la Premier: l’offerta fa tremare l’Inter | Il progetto senza di lui rischia di fallire

La festa scudetto si avvicina, ma un pericolo si affaccia all’orizzonte: dall’Inghilterra ponti d’oro in arrivo per un top nerazzurro.

In casa Inter è tempo di conto alla rovescia verso lo scudetto. L’1-0 sull’Empoli nel turno pasquale di campionato ha segnato la ripartenza “ufficiale” dei nerazzurri dopo che prima della sosta per gli impegni delle nazionali la macchina perfetta di Inzaghi si era inaspettatamente inceppata.

Il riferimento va chiaramente all’amara eliminazione dalla Champions League, maturata ai calci di rigore nella notte stregata di Madrid contro l’Atletico, e al successivo pareggio in casa contro il Napoli. Un passo falso che poteva essere messo nel conto come contraccolpo psicologico anche inconscio della delusione europea.

Già, perché questa era davvero l’annata giusta per cercare di consolidarsi tra le grandi della Champions dopo la finale della scorsa stagione. Con la corsa scudetto archiviata già a febbraio le energie fisiche e mentali potevano essere indirizzate al tentativo di bissare la cavalcata in Coppa.

Non è andata così, pertanto il finale di stagione, alla luce anche della quasi “inedita” assenza dal quadro delle semifinaliste di Coppa Italia, sarà scandito “solo” dal countdown verso il 20° scudetto. I tifosi stanno preparando festeggiamenti speciali per l’impresa che collocherà Inzaghi e i suoi giocatori per sempre nella storia del club.

Inter, aspettando lo scudetto si pensa già al futuro

Il sogno, pur non confessato all’interno dell’ambiente, è quello di far scattare la festa lunedì 22 aprile dopo il derby contro il Milan e quando alla fine del campionato mancheranno cinque giornate. Sarebbe una prima volta assoluta, ma il piano potrebbe saltare qualora i rossoneri perdessero qualche punto per strada nei turni precedenti, magari distratti dall’euroderby contro la Roma.

Stessa cosa, ovviamente, qualora fosse l’Inter a non riuscire a vincere tutte le partite che la separano dalla stracittadina, ma in ogni caso i dirigenti nerazzurri non possono attendere la certificazione del Tricolore per far partire la programmazione della prossima stagione. Lo ha detto chiaramente l’ad sport Beppe Marotta a margine della gara contro l’Empoli. Un pericolo, tuttavia, si affaccia all’orizzonte.

Allarme Inter: il Liverpool pensa a Inzaghi

Se i big della rosa, da Barella a Lautaro, che pur non ha ancora firmato il rinnovo, sembrano blindati, non altrettanto si può dire di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino andrà a scadenza di contratto nel giugno 2025, ma i negoziati per il prolungamento sono già partiti. Quanto fatto nei primi tre anni alla guida dell’Inter hanno però fatto di Inzaghi un obiettivo delle grandi d’Europa. Come il Liverpool, che è sulle tracce dell’ex tecnico della Lazio per il dopo Klopp.

Secondo quanto riportato da ‘The Independent’ il favorito per la successione del tecnico tedesco ad Anfield è Ruben Amorim, portoghese dello Sporting, per il quale i Reds sono disposti a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di sterline. Inzaghi rappresenta però una delle alternative insieme a Roberto De Zerbi e a Ange Postecoglou del Tottenham. La dirigenza dell’Inter è pronta a garantire al proprio tecnico un aumento di ingaggio, che dovrebbe aggirarsi sui 6 milioni netti. Basterà per scacciare le sirene del campionato più bello del mondo?