Juve, il colpo a centrocampo arriva dall’estero | 70 milioni per il suo cartellino

Ecco il colpo per alzare l’asticella e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo scudetto. I dettagli dell’operazione.

Tra luci e ombre la Juventus è ancora in ballo per l’obiettivo principale di questa stagione ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. È stata davvero dura senza le coppe, restando a guardare le altre dal divano dopo l’allenamento del giorno.

Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri sognano un ritorno nella competizione che conta in grande stile, magari con qualche innesto di valore a rendere ancora più piacevole il percorso. Proprio il centrocampo sembra essere diventato il reparto all’interno del quale si può fare una follia.

Conosciamo bene la situazione finanziaria dei bianconeri e in generale del calcio italiano ma la “ciliegina sulla torta” metterebbe tutti d’accordo, con una cessione dolorosa a questo punto da mettere in preventivo. In questo senso si è parlato di Bremer ma non solo.

La clausola del brasiliano sarebbe esattamente la cifra da investire per il prossimo colpo nel mezzo. Tutti gli osservatori hanno espresso quale sia il primo intervento da compiere per una squadra completa e competitiva su tutti i fronti. I tifosi non vedono l’ora di affidare al calciatore le chiavi della squadra.

Duello attesissimo

Quando si parla per tanto tempo di un calciatore e del suo particolare apporto nello scacchiere tattico, è normale che poi anche altri club possano fare lo stesso. È successo per Teun Koopmeiners dell’Atalanta e adesso sta per accadere per un altro obiettivo di mercato.

Gli scout bianconeri guardano in Spagna per rinforzare il reparto e secondo La Gazzetta dello Spot il nome di Martin Zubimendi convince un po’ tutti. C’è soltanto un piccolo problema all’orizzonte.

L’ostacolo bianconero

Per arrivare al talentuoso regista spagnolo della Real Sociedad però non serviranno solo argomenti convincenti ma soprattutto denaro fresco. Per meno di 50 milioni di euro non ci si siede nemmeno al tavolo delle trattative. Su Zubimendi rischia di scatenarsi un’asta, esattamente quello che vogliono gli spagnoli. Il pericolo è che la Juve debba ritirarsi.

Con gli inserimenti di Arsenal (il tecnico Arteta è un suo grande estimatore) e Bayern Monaco, il prezzo del cartellino potrebbe arrivare tranquillamente a 70 milioni. Una cifra decisamente fuori portata per i bianconeri, che continuano a tenere viva la pista che porta a Koopmeiners. Per l’olandese il dt Cristiano Giuntoli potrebbe cavarsela con circa 40 milioni di euro e la carta Soulé sempre valida per la Dea.