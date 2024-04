Juve corsara, i bianconeri svaligiano la Capitale | Doppio colpo sulla trequarti

Il calciomercato entra nel vivo. Ecco cosa può accadere nelle prossime ore sull’asse tra Roma e Torino: i dettagli.

Non è facile andare oltre la rivalità sportiva, figuriamoci se la partenza di due giocatori così importanti può spostare gli equilibri e incidere sulle rispettive stagioni delle due squadre. La Roma si è ritrovata con Daniele De Rossi in panchina mentre toccherà aspettare qualche gara per capire con quale stato d’animo approccerà questa parte finale di stagione l’organico affidato a Igor Tudor.

I biancocelesti dovranno essere bravi a ricompattarsi subito, senza pensare a quanto successo con Maurizio Sarri in panchina. La stagione non è ancora finita e l’obiettivo europeo è troppo importante per lasciarselo sfuggire tra una distrazione e un rimpianto di troppo.

Nella Capitale però bisogna anche ascoltare “il rumore dei nemici”. In questo caso però non sono schermaglie volte ad ottenere un vantaggio in campo bensì vere e proprie trattative di mercato.

Uno scenario che, una volta realizzato, può trasformare le due squadre della Capitale e avvantaggiare i bianconeri. Il Football Director Cristiano Giuntoli non avrà certamente bisogno di regali per svolgere al meglio il proprio lavoro ma intanto ha già iniziato a sondare il terreno per due innesti di primo piano.

Due colpi per lo scudetto

Quest’anno non hanno lottato per gli stessi obiettivi ma l’entusiasmo che si avverte nella Capitale è tangibile. Roma e Lazio, con filosofie diverse, proveranno a inserirsi nella prossima stagione tra le eventuali lacune delle big più blasonate.

L’Inter partirà ancora una volta da favorita mentre Milan e Juve potrebbero incontrare sulla propria strada proprio le romane. I bianconeri in particolare hanno già individuato i due colpi per lo scudetto. Ecco di chi si tratta.

Uno sgambetto in piena regola

Le posizioni di Matteo Zaccagni e Felipe Anderson stanno agitando il sonno dei tifosi biancocelesti. Il brasiliano sembra tra i due quello più vicino alla partenza, con la Juventus che avrebbe già proposto un ricco biennale per fargli prendere un aereo subito.

L’esterno d’attacco ex Verona invece sembra ancora indeciso. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri vorrebbero far crescere lo zoccolo duro (italiano) all’interno dello spogliatoio. Una vecchia abitudine che in passato aveva portato fortuna. Se c’è un reparto che probabilmente verrà stravolto in casa Juventus sarà proprio l’attacco.