Per 50 milioni è tutto vostro: Inter, pronto l’affondo per il capitano rivale | La diretta avversaria lo lascia partire

L’Inter ha preso la decisione: affonderà il colpo per il capitano della rivale, la cui valutazione si aggira sui 50 milioni di euro

Nonostante tutte le voci che girano extra campo, l’Inter di Zhang risponde con i risultati sul rettangolo di gioco. La squadra di Simone Inzaghi ad oggi si è consacrata come la forza da battere in campionato e una delle squadre più in forma del panorama europeo.

Non sono unicamente efficienti, ma anche belli da guardare per gli appassionati di calcio. Giocano a memoria, con scambi veloci, pronti a ripartire in maniera fulminea per fare breccia nelle difesa avversarie e portarsi in vantaggio.

Il tutto è merito di Inzaghi, arrivato tra centinaia di critiche come successore di Antonio Conte, ma che nel giro di tre stagioni ha conquistato 2 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane di fila, record in Serie A ed ha raggiunto una finale di Champions League.

Gli manca un unico tassello per vincere tutto nel territorio italiano: lo Scudetto. Un trofeo che con altissime probabilità arriverà questa stagione, il 20esimo della loro storia, che gli permetterà di cucire la seconda stella sulla divisa neroazzurra.

I migliori

In questo campionato non hanno avuto rivali. Sono primi in classifica da inizio anno e con un enorme distacco dai cugini rossoneri attualmente secondi, con il miglior attacco, la miglior difesa ed il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez.

Con la stagione oramai quasi giunta al termine, si stanno già muovendo per la successiva, con il fine di rendere quanto più competitiva la rosa; di fatti hanno già acquistato Medhi Taremi del Porto e Piotr Zielinski del Napoli a parametro zero.

Top player in arrivo

Con l’esonero di Josè Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, la Roma è cambiata totalmente. L’ex campione del mondo è stato in grado di rivoluzionare la squadra in pochissimo tempo e rivitalizzare alcuni giocatori carenti di fiducia, tra cui Lorenzo Pellegrini, il capitano, che ha segnato 7 gol e servito 4 assist nelle ultime 11 gare disputate.

Questo l’ha reso estremamente appetibile sul mercato e poiché i giallorossi necessitano di cedere per rispettare le norme del fair-play finanziario, potrebbero considerare una sua possibile cessione. Tra le squadre interessate ci sarebbe l’Inter, che però dovrà sborsare una cifra vicina ai 50 milioni di euro per garantirsi un pilastro della Roma e della Nazionale Italiana.