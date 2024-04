Lascio la Premier e raggiungo il Napoli | Colpo di scena a fine stagione: pronta una festa di bentornato

La città è pronta a riaccogliere il proprio beniamino. Tutti i dettagli di un’operazione di mercato che fa battere il cuore ai tifosi.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Peccato che in questo caso il giocatore non abbia intenzione di trasferirsi nella Capitale, squadra del cuore del cantautore. I giri in questo caso sarebbero sì a più ampio raggio, partendo dall’Inghilterra ma avrebbero in ogni caso a che fare con l’Italia.

Il momento dell’addio, 6 anni fa, fu doloroso da un lato ma utile a sistemare i bilanci dall’altro. Il giusto compromesso per salutare un calciatore dalle caratteristiche uniche, allo stesso tempo molto difficile da reperire sul mercato.

Con la sua nazionale il calciatore sarà protagonista e arriverà persino un trofeo importante, di quelli che sogna un popolo intero. Quegli stessi tifosi con l’azzurro addosso ora non vedono l’ora di sapere quale sarà il destino del calciatore, abituato periodicamente a strizzare l’occhio al Paese che ama.

Il legame con l’Italia non si è mai interrotto e la prossima estate potrebbe essere finalmente il momento buono per vederlo tornare dove si è imposto e ha attirato su di sé le attenzioni dei maggiori club internazionali.

Una missione possibile

Zittire gli scettici, riavvolgere il nastro e vivere una seconda giovinezza in un Paese che gli ha dato molto. Non sarebbe la prima volta. Le esperienze con le maglie di Hellas Verona e Napoli non si possono dimenticare. L’Europeo vinto nel 2021 ha colorato di azzurro una carriera invidiabile in quanto ricca di successi.

Stiamo parlando del centrocampista dell’Arsenal Jorginho. Football London svela come il futuro dell’ex pupillo di Maurizio Sarri possa essere ancora in Italia. Proprio al Chelsea il giocatore aveva trovato il suo mentore. A distanza di anni, il fascino verso un profilo con queste caratteristiche non è mai calato.

Napoli ti vuole

Il legame coi tifosi del Napoli è stato qualcosa di speciale e adesso Jorginho vorrebbe tornare a casa, come ammesso dallo stesso agente Joao Santos. “Parleremo con l’Arsenal perché con loro sta facendo bene. Tornare in Italia? Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto. Perché dire di no?”.

Molto di più di un’ammissione. Anche la Juventus aveva pensato al centrocampista ma il Napoli vorrebbe vincere questo primo duello di mercato e perché no rivivere i fasti dello scudetto. Con un Jorginho in più in mezzo al campo.