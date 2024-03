‘Manca solo l’ufficialità’: Milan, tutto fatto per il centrocampista | Pronto un quadriennale

Il Milan ha concluso per aggregare il nuovo centrocampista alla rosa: il contratto è pronto, manca solo la firma per chiudere

Una delle motivazioni per le quali il Milan di Stefano Pioli non è riuscito ad esprimere a pieno il suo potenziale è stata la problematica infortuni. Ben 34 infortuni in totale, di cui 27 di natura muscolare e 7 lesioni, che hanno colpito ogni singolo calciatore della rosa.

A parte Tommaso Pobega che sta svolgendo un lavoro differenziato per tornare quanto prima in gruppo, solo al termine di marzo ed a stagione quasi terminata, il mister è riuscito ad avere ogni calciatore a disposizione da schierare in campo.

Una nota certamente negativa, ma che ha avuto il suo lato positivo: la possibilità di far esordire i giovani tra i “grandi” e far conoscere il proprio nome ai tifosi rossoneri e al calcio italiano, dimostrandosi ampiamente pronti al grande salto e rivelandosi utilissimi nello scacchiere di Pioli.

Tra tutti, il nome pià in auge è quello di Francesco Camarda, divenuto il più giovane esordiente della storia della Serie a, con il nuovo primato fissato a 15 anni e 260 giorni. Ha giocato l’ultimo spezzone di partita contro la Fiorentina a San Siro, ed è successivamente sceso in campo nella sfida contro il Frosinone.

Giovani del futuro

Nella competizione della Youth League sta emergendo la squadra dei giovanissimi del Milan, allenata da Ignazio Abate. Un cammino brillante fino in semifinale, nella quale batendo il Porto raggiungeranno la finale del torneo, che disputeranno con la vincitrice del match tra Olympiacos e Nantes.

Comunque vada sarà un ottimo risultato che testimonia il grandissimo lavoro svolto nella Primavera rossonera, dalla quale, oltre Camarda, sul quale si sta lavorando per il primo contratto da professionista, sono emersi tantissimi talenti, tra cui Diego Sia, che ha già rinnovato fino al 2028 e Kevin Zeroli.

Firma per blindarlo

Per il centrocampista italiano classe 2005 è il momento di rinnovare. Negli ultimi giorni si sono intensificati sempre di più i colloqui tra la società e l’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, dai quali è trapelato che con assoluta certezza Kevin Zeroli prolungherà il suo contratto con il Milan.

A breve dovrebbe firmare per quattro anni, fino al 2028; una firma importante per blindare uno dei pilastri della Primavera, nonchè capitano, e un titolare dell’Italia Under 19, che potrebbe divenire in futuro uno dei capisaldi del centrocampo della prima squadra rossonera.