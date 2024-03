Colpo Inter, sconto del 75% | Affare da non credere: Marotta lo tiene in pugno

Ennesimo capolavoro da maestro di Giuseppe Marotta: a breve concluderà un nuovo acquisto ad un prezzo stracciato

Seppur l’Inter sia stata eliminata agli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta e agli ottavi di finale di Champions League, ai rigori contro l’Atletico di Diego Simeone, ha disputata una stagione incredibile, che l’ha consacrata come una delle squadre migliori nel panorama europeo.

Il raggiungimento della finale di Champions League nella scorsa edizione era stata imputata da molti come un caso fortuito; così chiaramente non è, poichè la squadra di Simone Inzaghi si sta migliorando anno dopo anno, meritando i successi conquistati.

Questa stagione la chiuderà con molta probabilità con due trofei vinti. Il primo è la Supercoppa Italiana vinta a Riyad, battendo in semifinale la Lazio e in finale il Napoli; il secondo, seppur ancora non matematico, sarà lo Scudetto, il 20esimo della loro storia, che andrà a cucire la seconda stella sul petto.

Un campionato dominato, dimostrando di non avere nessun rivale che potesse fermarli dal perseguire il loro obiettivo. Attualmente sono a +14 punti dalla seconda in classifica, il Milan di Stefano Pioli, con il miglior attacco e la miglior difesa di tutta la Serie A.

Cambiamenti continui

Ciò che sorprende di più della squadra di Zhang è che seppur cambi interpreti ogni anno, soprattutto in questa stagione nella quale la rosa è stata totalmente rivoluzionata negli undici titolari e nella panchina, diventa sempre più competitiva, confermandosi come la squadra da battere.

Di fatti la dirigenza si sta già preparando per la prossima stagione con la chiusura di due colpi, entrambi a parametro zero: Mehdi Taremi, attaccante iraniano del 1992 del Porto, in sostituzione dei possibili partenti Arnautovic e Sanchez e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del 1992 del Napoli.

Cambio tra i pali

Un altro cambio avverà con molta probabilità tra i pali, uno dei ruoli più delicati, eppure sarà il quarto in quattro anni. Dopo gli 11 anni di Samir Handanovic al servizio dei nerazzurri, l’acquisto di Andrè Onana a parametro zero, il quale fu venduto l’anno successivo a 55 milioni di euro al Manchester United per far spazio a Yann Sommer, attuale portiere, prelevato per 6 milioni dal Bayern Monaco.

Uno dei portieri migliori di questi campionato, la cui età però non garantisce una solidità per il futuro; per tal motivo la dirigenza nerazzurra sarebbe già alla ricerca di un nuovo portiere, il cui prescelto sembrerebbe essere Bento Matheus Krepski. Il classe 1999 dell’Athletico Paranaense ha una clausola di 60 milioni di euro, ma i nerazzurri credono che un’offerta da 15 milioni sia abbastanza per assicurarselo e non ripetere lo stesso errore commesso con Vicario; l’idea è di acquistarlo e lasciarlo alle spalle dello svizzero per una stagione, per poi confermarlo come primo portiere.