Ma cosa ha combinato Giuntoli? Un suo errore mette nei guai la Juve | “A calci in c*lo”: esplode la furia dei tifosi

Cristiano Giuntoli ha commesso un errore che costerà caro alla Juventus: i tifosi bianconeri sono su tutte le furie

La Juventus ha degli obiettivi da raggiungere ben chiari da qui al termine della stagione, i quali determineranno anche la successiva, sia in termini di calciomercato, sia per la permanenza di Massimiliano Allegri ed alcuni dei suoi calciatori.

Qualificarsi tra le prime quattro in Serie A e ritornare finalmente in Champions League è d’obbligo, poichè i bianconeri non hanno partecipato a nessuna competizione europea quest’annata a causa della penalizzazione ricevuta al termine dello scorso campionato.

In aggiunta, c’è da considerare che all’inizio della stagione 2022-2023 non sono riusciti a qualificarsi per le fasi ad eliminazione diretta della competizione in un girone con Paris Saint-Germain, Maccabi Haifa e Benfica, retrocedendo in Europa League, nella quale uscirono in semifinale contro il Siviglia, che vinse successivamente il trofeo.

Secondo ed ultimo obiettivo è la Coppa Italia; è l’unico trofeo per il quale sono in corsa, con la lotta Scudetto oramai abbandonata. Affronteranno la nuova Lazio di Igor Tudor in semifinale e in caso di vittoria la vincente tra Atalanta e Fiorentina. Oltre ad allungare il primato nella classifica delle squadre con più vittorie del torneo, rientrerebbero automaticamente anche tra le prime quattro che giocherebbero la Supercoppa Italiana nella prossima stagione.

Modifiche in corso

A prescindere da come terminerà la stagione, la Juventus ha già deliniato il piano per il futuro che interesserà in particolar modo la rosa. L’intenzione è di abbassare l’altissimo monte ingaggi, che pesa troppo sulle casse del club; non a caso i bianconeri sono primi nella classifica degli stipendi totali più pagati in Serie A.

Sono già a lavoro per i rinnovi di Rabiot, Chiesa e Vlahovic e per gli addii praticamente certi di Pogba e Alex Sandro, ai quali si aggiungeranno con molta probabilità uno tra Kean e Milik, per poi acquistare profili necessari a far ritornare la Juventus competitiva.

Gravissimo errore

Gleison Bremer è stato in Inghilterra con la Nazionale brasiliana per disputare a Wembley un’amichevole contro gli inglesi, terminata 1-0 per i sudamericani. Chissà se in quei giorni ha pensato di poter giocare in Premier League, perchè potrebbe presto diventare una realtà concreta.

I dirigenti della Juve sarebbero da prendere tutti a calci in culo se fosse vera la notizia che nel contratto di Bremer ci sta una clausola rescissoria di soli 60 milioni, anche Giuntoli, perché quando Bremer ha rinnovato ci stava anche lui. — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) March 28, 2024

Nel contratto ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, il cui 10% sarà destinato al Torino, squadra dalla quale la Juventus lo prelevò nell’estate del 2022. La squadra che sembrerebbe esser intenzionata a pagarla è proprio una big inglese, il Manchester United, che è pronto portarlo ad Old Trafford. Per la società bianconera sarebbe una cessione utile per finanziare il prossimo mercato, ma i tifosi non sono per nulla contenti di perdere uno dei migliori difensori del campionato ed il migliore della propria rosa.