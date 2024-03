Addio Messi, spunta la confessione sul futuro | Deciso il giorno del suo ritiro

La notizia più triste è stana annunciata dal fenomeno generazionale: Lionel Messi confessa la data del suo addio al calcio

Lionel Andrès Messi è uno dei calciatori più forti della storia di questo sport. 170 centimetri di puro talento, in grado di segnare 853 reti e di servire 334 assist per i compagni, oltre ad essere il calciatore più titolato della storia con 44 trofei conquistati tra club e nazionale.

Un giocatore dalle qualità mai viste su un rettangolo verde, in grado di distruggere qualunque tipo di record. Un’icona con i suoi 8 palloni d’oro conquistati; un idolo per chiunque ami il calcio, riconosciuto anche da chi non ha mai guardato una sua partita.

Attualmente milita all’Inter Miami, squadra di proprietà di David Beckham, nella quale ha già conquistato un trofeo, la League Cup, il primo della storia del club. Nonostante abbia già impresso il suo nome anche negli States, la sua storia l’ha fatta con il Barcellona e l’Argentina.

Con i blaugrana ha vinto tutto. Giocatore con più trofei del club, giocatore con più gol e assist del club; insomma il più iconico. Con la Nazionale, dopo anni di delusioni e di critiche, ha vinto nelle ultime due edizioni dei rispettivi trofei Copa America e Coppa del Mondo, chiudendo il cerchio di una carriera monumentale.

The last dance

Con molta probabilità, l’avventura a Miami sarà la sua ultima in carriera. Nonostante sperasse in un ritorno al Barcellona che però non si è mai concretizzato, la Pulce all’alba dei suoi 36 anni ha chiaramente detto addio al calcio europeo, godendosi gli ultimi anni in MLS.

Una scelta in estate che ha sorpreso tutti gli appassionati, poichè tutte le indicazioni riportavano ad una firma in Arabia Saudita, proprio con il club nemico dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, pronti a ricreare la rivalità che ha dominato gli ultimi 15 anni del calcio europeo. Così non è stato, e per i due “alieni” è chiaro che manchi poco prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Notizie sul ritiro

Il fenomeno argentino si è raccontato in un’intervista del podcast Big time, chiarendo le sue intenzioni riguardo al ritiro dal calcio giocato. Ciò che è certo è che non sarà un addio ravvicinato, ed a confermarlo sono state le sue parole espresse, oltre che il contratto in scadenza il 31 dicembre 2025.

Alla domanda su un suo probabile addio, la risposta è stata decisa: “So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a calcio è ciò che amo. Quando sentirò che sarà il momento di fare questo passo, lo farò senza pensare alla mia età”. Se a quasi 37 anni continua a giocare così, essendo fondamentale in qualunque scacchiere venga schierato, significa che Lionel Messi non si ritirerà tanto presto.