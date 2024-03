Perché non gioca sempre lui? Azzerato ogni dubbio: “È molto più affidabile” | Cambiano le gerarchie in Nazionale

Cambiano gli interpreti del ruolo in Nazionale. Non ci sono più dubbi da chiarire: ha perso il posto da titolare

La Nazionale Italiana di Luciano Spalletti ha testato i propri mezzi tramite le due gare nella tournèe degli States, contro Venezuela ed Ecuador, terminate entrambe con una vittoria a favore degli azzurri; un’ottima notizia in vista degli Europei.

L’ex tecnico del Napoli ha preso la squadra in mano dopo che è stata “abbandonata” dall’ex CT Mancini, adesso tecnico dell’Arabia Saudita, provando svariati calciatori e moduli per avere le idee quanto più chiare per convocare a Coverciano a maggio i 28 che partiranno in Germania.

Due partite fondamentali, poichè le nazionali Sud Americane disputano questo tipo di gare come se fossero l’ultima che disputeranno, soprattutto contro le europee. Una grandissima atmosfera, alto ritmo, coesione tra i compagni; tutte note più che positive.

Ottime prove di squadra, sia in fase di non possesso con un pressing attivo ed ordinato, così come la compattezza in fase difensiva, sia in fase offensiva attaccando con tutti gli uomini e attendendo il momento giusto per fare breccia nelle difese avversarie.

Euro 2024

La nota negativa è che manca durante la partita la continuità. Spesso, quando si avverte il calo fisico, c’è troppa deconcentrazione e difficoltà ad uscire; elementi, che in una competizione come gli Europei, paghi, soprattutto nelle fasi ad eliminazione diretta.

Ci vorrà il massimo da parte dei calciatori e lo staff per affrontare da campioni in carica il girone sorteggiato nella 17esima edizione del torneo. L’Italia si colloca nel Gruppo B, inseriti in quarta fascia, nel quale affronteranno Albania, Spagna e Croazia.

Ruolo delicato

Non è ancora chiaro chi saranno i convocati ufficiali a maggio, ma la tifoseria azzurra sta già esprimendo sui social le proprie preferenze, in particolare nel ruolo più delicato in cui giocare in un campo da calcio: il portiere.

Stefano tira dritto. Donnarumma era un ottimo prospetto e non è più migliorato. Al PSG non si cresce, si va già pronti. Oggi Vicario (e non solo lui) è più affidabile di Gigio — Un Comandante senza seguaci (@capantonio69) March 24, 2024

Attualmente il portiere titolare è Gianluigi Donnarumma, che per molti tifosi non dà garanzie. Per tal motivo richiedono a gran voce un cambio di gerarchie, che vede Guglielmo Vicario sorpassare il portiere del Paris Saint-Germain e divenire il titolare azzurro. Adesso tocca a Spalletti decidere chi difenderà i pali della Nazionale Italiana ad Euro 2024.