Partite in chiaro su DAZN: svolta epocale per gli amanti del calcio | L’odierno annuncio stravolge il futuro

Arriva la novità sui diritti tv. Tutto quello che c’è da sapere per potersi godere lo spettacolo senza costi aggiuntivi.

Un calcio più vicino alla gente e a milioni di appassionati. Le società lo sanno bene e anche le tv si adeguano. I sacrifici delle persone in questo caso sono stati ripagati. Sarà possibile vedere le partite in chiaro e regalare qualche ora di spensieratezza in più a chi vuole distrarsi dai problemi della vita quotidiana.

Le novità in arrivo hanno una doppia missione: premiare chi c’è sempre stato e non si è perso nemmeno un’azione della propria squadra del cuore e avvicinare un pubblico nuovo, attento ai trend del momento. Il percorso insieme sarà entusiasmante e sarà interessante capire come il pubblico reagirà a questo genere di iniziativa.

Se n’era parlato anche nel corso delle passate settimane ma questa volta la decisione è diventata ufficiale. Le società di calcio coinvolte hanno sposato in pieno il progetto. I tifosi non vedono l’ora di mettersi comodi sul divano per godere dello spettacolo in campo.

I clienti di Dazn potranno usufruire di un servizio che inizialmente non era previsto. Ecco di cosa si tratta e come sarà possibile accedere a questo nuovo palinsesto.

Una svolta per il calcio

Lo sport più bello del mondo è forse il migliore esempio di capacità di adattamento. Ne sono successe di cotte e di crude ma tra mille difficoltà il calcio è rimasto sempre lo stesso. Un gioco semplice ed estremamente popolare, capace di unire milioni di persone.

Un momento, un incontro tra chi la pensa in maniera opposta e chi invece crede negli stessi valori. Il tifoso vero merita questo tipo di soddisfazioni, senza ulteriori esitazioni.

Le partite in chiaro: i dettagli

Come riportato dall’agenzia ANSA le partite della UEFA Women’s Champions League saranno disponibili su Dazn anche in modalità gratuita. Si parte dai quarti di finale della massima competizione per club, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al calcio femminile.

Ma non finisce qui. Come evidenziato da Tuttomercatoweb le partite saranno commentate in italiano e l’entrata in scena di un partner commerciale come VISA garantirà qualche extra davvero divertente. Saranno disponibili delle live chat Fan Zone di Dazn per discutere assieme durante la partita, commentare e creare più interazioni possibili tra tifose e tifosi.