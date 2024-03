‘Giocatori in preda al panico’: uomini senza volto aggrediscono la squadra | In Italia torna il terrore

È successo tutto all’improvviso e i protagonisti sono ancora sotto shock. Ecco la reazione della società: le ultime.

Quando si parla di cultura sportiva in Italia, si capisce molto presto che ancora c’è tantissima strada da percorrere. Si parte da comportamenti non consoni alla situazione o all’evento, per finire nella tanto temuta violenza.

Una escalation che non conosce fine e che fa ripiombare il nostro calcio in fondo alle pagine di cronaca. Il risultato di una gara di calcio dovrebbe soltanto guastare superficialmente qualche umore e invece ci ritroviamo a raccontare episodi molto più gravi.

Quando ci sono di mezzo la salute e prima ancora l’incolumità delle persone significa che tutti stiamo parlando una lingua che non conosciamo. È questo lo sport che vogliamo? In Italia e non solo il calcio sta diventando una scusa per giustificare atti intimidatori.

Questo è soltanto l’ultimo della lista e ci conferma che dalle precedenti lezioni non abbiamo imparato davvero niente. Ecco qual è stata la risposta della società.

Ancora violenza

Stiamo parlando di un fatto di cronaca che ha ben poco da spartire con il mondo del calcio. Il gioco e i suoi valori sono stati spazzati via da persone che non dovrebbero nemmeno frequentare gli stadi. Non è la prima volta e anche questo fa riflettere perché periodicamente ci si ritrova a commentare fatti del genere.

È quanto successo nel Potentino, come riportato dall’ANSA, dopo una semplice gara di calcio. Il risultato finale potrebbe aver influito sulle azioni di alcuni facinorosi. Oltre alle parole e al dispiacere però non sembrano essere stati presi ancora provvedimenti per questi nemici del calcio.

Assalto al bus: giocatori aggrediti

È ancora difficile da credere ma è successo per davvero. “L’US Bitonto Calcio condanna fortemente la vile aggressione subita ieri sera al rientro da Rotonda quando alcuni facinorosi, incappucciati, hanno preso d’assalto il pullman della squadra, provocando paura e terrore nei tesserati neroverdi”.

È questo il comunicato del Bitonto Calcio, formazione della provincia di Bari che partecipa al campionato di Serie D. L’assalto al pullman è avvenuto dopo la sconfitta esterna per 3-0 contro il Rotonda. L’aggressione ad alcuni atleti, addirittura strattonati e presi a schiaffi, sarebbe avvenuta al rientro nella città pugliese. Il calcio italiano, dopo aver toccato il fondo in più occasioni, non conosce redenzione. Antonello Orlino, presidente del Bitonto, ha commentato così quanto accaduto: “Questo è un atto che impone profonde riflessioni”.