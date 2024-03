“Squalificato a vita”: Tonali, tuoni e fulmini sull’ex rossonero | Cosa sta succedendo oltremanica

Già fermato per 10 mesi, l’ex centrocampista del Milan è finito al centro di una nuova tempesta mediatica dai risvolti imprevedibili.

Il “laboratorio” approntato da Luciano Spalletti sulla strada di Euro 2024 ha portato alla scelta del ct di provare un assetto tattico inedito nelle ultime due amichevoli dell’Italia prima della partenza per la Germania.

Contro Venezuela ed Ecuador si è visto, con risultati alterni, un modulo piuttosto elastico, ma caratterizzato dalla presenza della difesa a tre e da un triangolo offensivo formato da due trequartisti e una punta centrale, ruolo questo affidato prima ad una “boa” come Mateo Retegui e poi a un falso 9 come Giacomo Raspadori.

Tutto fa pensare che all’Europeo vedremo spesso l’Italia schierata con questo assetto, magari a partita in corso. Quel che è certo è che tale camaleontismo per il quale ha optato Spalletti è figlio anche del fulmine a ciel sereno caduto sull’ambiente azzurro lo scorso ottobre, legato all’assenza forzata di Sandro Tonali.

L’ex centrocampista del Milan, approdato in estate al Newcastle per 70 milioni, sarà costretto a saltare Euro 2024 a causa della squalifica di 10 mesi che si è visto infliggere lo scorso 27 ottobre a causa delle scommesse illecite effettuate dal giocatore, condannato anche a pene accessorie e a pagare una multa di 20.000 euro.

Nuova bufera su Tonali: cosa rischia il centrocampista del Newcastle

Una tegola per un giocatore nel pieno della carriera, che peraltro si era già ambientato bene in Inghilterra e che si apprestava a vivere l’Europeo da protagonista. L’ex rossonero invece potrà tornare in campo solo all’inizio della prossima stagione con la maglia dei Magpies.

Il Newcastle non ha abbandonato Sandro nonostante il rischio concreto di veder evaporare il significativo investimento fatto. Del resto Tonali ha ammesso di essere affetto da ludopatia ed è in cura con uno specialista per uscire da questo brutto tunnel. Quanto emerso nelle ultime ore rischia però di complicare di parecchio lo scenario.

Caos Tonali e caso Acerbi: social scatenati e implacabili

La Federcalcio inglese ha infatti rilevato la presenza di altre 50 scommesse sul calcio effettuate da Tonali tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023, quindi anche dopo il suo trasferimento in Inghilterra, benché prima dell’entrata in vigore della squalifica. Tutto fa quindi pensare che non ci sarà un prolungamento dello stop, ma sul piano mediatico Tonali è già andato incontro ad un altro “processo”.

Sui social infatti la vicenda del centrocampista è stata accostata a quella, pur completamente diversa, che ha coinvolto Francesco Acerbi, il difensore dell’Inter assolto dall’accusa di aver rivolto espressioni razziste nei confronti di Juan Jesus durante la partita contro il Napoli. “Tonali squalificato a vita e Acerbi abbracciato dal presidente FIGC” si legge in un avvelenato tweet pubblicato su X dopo lo scoppio del “nuovo” caso Tonali. Si tratta ovviamente di un’iperbole, dal momento che al momento Tonali non sembra rischiare un inasprimento della squalifica, ma emblematico di come le vicende in questione abbiano diviso gli appassionati italiani di calcio.