“Non abbiamo bisogno di vendere”: Juventus a bocca asciutta | L’obiettivo bianconero tolto dal mercato

In casa bianconera si pensa a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: il sogno più grande rischia però già di sfumare.

La sosta di campionato in casa Juventus è stata all’insegna delle riflessioni. Ma anche delle buone notizie. Il riferimento è alla buona riuscita dell’aumento di capitale annunciato da tempo. L’offerta delle azioni, apertasi lo scorso 11 marzo, si è conclusa con la sottoscrizione del 97,6% delle azioni, per un ammontare complessivo di circa 195,1 milioni di euro.

Quanto ai diritti di opzione non esercitati, questi saranno offerti in Borsa a partire dal 3 aprile al prezzo di 1,582 euro. Insomma, la preventivata iniezione di denaro fresco nelle casse del club è arrivata. L’azionista di maggioranza Exor è ovviamente il principale artefice, ma anche gli altri soci hanno risposto positivamente.

Per la Juventus si è trattato del terzo aumento di capitale in poco più di quattro anni, dopo quello da 300 milioni che risale al 2019 e quello da 400 milioni effettuato nel 2021. Il totale sfiora il miliardo di euro, eppure tutta questa baraonda di numeri non basta per far pensare che il club bianconero sarà protagonista assoluto nel prossimo mercato estivo.

Il pareggio di bilancio è infatti ancora lontano, per questo l’ormai quasi imminente campagna acquisti-cessioni vedrà il Football Director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna chiamati ad un lavoro difficile: rinforzare la rosa senza perdere di vista la necessità di abbassare il monte ingaggi, oltre che di non fare follie alla voce cartellini.

Juventus, il mercato passa dalla Champions: individuato il sogno a centrocampo

La qualificazione alla prossima Champions League e possibilmente anche il pass per la Final Four di Supercoppa Italiana saranno fondamentali per poter quantomeno centrare i due obiettivi chiave del mercato: rinforzarsi a centrocampo con almeno un innesto di qualità e fare lo stesso per il parco esterni. In mezzo il giocatore dei sogni è già stato individuato, ma la strada per ingaggiarlo si annuncia in salita.

Teun Koopmeiners è infatti un obiettivo (quasi) dichiarato della Vecchia Signora, “sedotta” dalle gesta dell’olandese dell’Atalanta anche durante il recente scontro diretto in campionato, durante il quale l’ex AZ ha realizzato una doppietta. Si tratta del classico tuttocampista moderno in grado di cambiare volto al reparto, ma i bergamaschi non hanno alcuna intenzione di svenderlo.

Obiettivo Koopmeiners, l’Atalanta gela la Juventus

Ad anticiparlo è stato l’ad Luca Percassi, che in un’intervista a ‘L’Eco di Bergamo’ ha smentito di aver ricevuto dal giocatore la richiesta di essere ceduto in estate, contenuta in una dichiarazione attribuita al giocatore dal quotidiano olandese ‘De Telegraaf’: “”La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro” ha tagliato corto Percassi.

Pretattica? Tutto è possibile. Quel che è certo è che un’Atalanta in Champions potrebbe anche permettersi di tenere in rosa il giocatore, il cui valore aumenta di settimana in settimana. Ad oggi nessun club può immaginare di portarlo via ai nerazzurri per meno di 60 milioni. E la stagione deve ancora entrare nel vivo…