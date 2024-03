Lazio, colpo grosso in attacco: ‘Ha distrutto la Roma da solo’ | Il fuoriclasse attesissimo a Formello

La Lazio è pronta all’assalto per il nuovo colpo in zona offensiva: è atteso il nuovo attaccante a Formello

La Lazio di Claudio Lotito attualmente non dà nessuna garanzia ai propri tifosi. Un presente caotico ed un futuro pieno di incognite, ma con un’unica certezza: a giugno, con il termine della stagione e l’arrivo del calciomercato estivo, sarà rivoluzione.

Il primo cambiamento è già avvenuto in panchina, in seguito all’esonero di Maurizio Sarri dopo tre stagioni alla guida della squadra biancoceleste. La decisione è arrivata dopo le quattro sconfitte consecutive subite dalla Lazio, di cui tre in Serie A ed una in Champions League.

Le tre in campionato contro la Fiorentina di Italiano, il Milan di Pioli e l’Udinese di Cioffi sono costate il crollo alla nona posizione in classifica ed un netto -11 dal quarto posto; la sconfitta in Europa con il Bayern Monaco ha comportata l’eliminazione dalla competizione.

All’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea è succeduto per un match, quello vinto contro il Frosinone, il vice, Giovanni Martusciello, che ha lasciato poi spazio all’arrivo del nuovo allenatore, Igor Tudor, che ha firmato un contratto da 2.5 milioni di euro annui per due stagioni e mezzo.

Nuovo ciclo

Oltre la panchina, la rosa subirà importanti cambiamenti. La Lazio è la squadra che ha la seconda rosa più anziana della Serie A, il che implica la necessità di ringiovanire; via i senatori e spazio ai nuovi giovani per aprire un nuovo ciclo, iniziato con Inzaghi e terminato con Sarri.

Otto stagioni nel corso delle quali hanno conquistato 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane, 2 partecipazioni in Champions League e un secondo posto in campionato, che mancava da 20 anni. Tra i principali giocatori protagonisti: Milinkovic, Immobil e Luis Alberto. Il primo ha già detto addio in estate, i restanti hanno con molta probabilità già le valigie pronte per una nuova avventura.

Nel mirino

Cedere i profili più importanti, soprattutto nella zona offensiva, implica automaticamente che ne vengano acquistati dei nuovi. Il primo nome in cima alla lista è quello di Armand Laurentiè, esterno sinistro, ma che può giocare su ambo le fasce, classe 1998, che milita attualmente nel Sassuolo.

Il francese è uno dei migliori dribblatori del campionato, e partecipa attivamente ai gol della squadra. Tra le prestazioni più importanti emerge quella contro la Roma della scorsa stagione, nel match terminato 4-3 a favore dei neroverdi con una sua doppietta. La sua valutazione si aggira circa sui 15 milioni di euro; una cifra alla portata del presidente, che potrebbe portare un ottimo giocatore a Formello, che possa far divertire i tifosi ed essere protagonista del nuovo ciclo biancoceleste.