Ciao Milan, vado in una vera Big: pronto a firmare un contratto milionario | Beffa clamorosa ad un soffio dal rinnovo

Il tema rinnovi agita l’ambiente rossonero: tifosi in ansia per il futuro di un top player, pronto al clamoroso addio.

La delusione per l’ormai imminente 20° scudetto dell’Inter, con annessa beffa di vedere i cugini fregiarsi della seconda stella, obiettivo condiviso dalle due squadre prima dell’inizio della stagione, fa (quasi) parte del passato. In casa Milan infatti tiene banco l’attualità, non solo calcistica.

L’indagine in corso sulle presunte irregolarità nel passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird Capital non sta turbando la quotidianità dei dirigenti rossoneri, già alle prese con la programmazione del prossimo mercato, grazie anche alla quasi certezza della partecipazione alla prossima Champions League.

La stagione 2023-’24 ha comunque finora portato più amarezze che soddisfazioni. Dalla precoce uscita dal giro scudetto fino all’eliminazione dalla Champions già al termine della fase a gironi, senza dimenticare l’addio alla Coppa Italia già agli ottavi di finale. Una serie di delusioni che potrebbero influire nella scelta della società di interrompere anzi tempo il rapporto con Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano ha perso buona parte dei favori della tifoseria, che non più tardi di due anni fa, quando il 19° scudetto era in arrivo, dedicavano cori personalizzati ad un allenatore entrato a Milanello in punta di piedi, ma capace di entrare nella storia a suon di risultati, ottenuti grazie a una buona cifra tecnica di gioco.

Il Milan e il nodo rinnovi: futuro in bilico per due top player

Nel calcio, però, si sa, non solo nulla è per sempre, ma ciò che appare certo oggi può trasformarsi in incognita anche a distanza di poche settimane. Nell’ambiente milanista il concetto non vale solo per Pioli, ma anche per punti di forza il cui futuro appare oggi molto meno chiaro rispetto a qualche tempo fa.

Si pensi a Mike Maignan. Il portiere ha visto calare il proprio rendimento nel corso dell’ultimo anno e mezzo, aspetto che potrebbe influire sulla trattativa per il rinnovo del contratto. Il francese andrà a scadenza nel 2026, 12 mesi dopo il capitano Davide Calabria e nello stesso anno in cui si esaurirà il contratto di un altro top player come Theo Hernandez.

Mercato Milan, gelo con Theo Hernandez: l’addio prende forma

I due transalpini hanno età e prospettive differenti. Per il 28enne Maignan non si può escludere che il club ascolti eventuali super offerte da top club. Cosa che invece non sarebbe in programma per Theo, per il quale però al momento nulla si sta muovendo in termini di trattative. A poco più di due anni dall’ultimo rinnovo, firmato nel febbraio 2022, la prossima estate rischia di essere l’ultima utile per il prolungamento.

La corte delle grandi squadre però inizia a farsi serrata. Come riportato da As, al Bayern Monaco si sarebbero unite altre grandi squadre europee, al momento non precisate, ma i tedeschi fanno sul serio, essendo pronti a mettere sul piatto un ingaggio tra gli 8 e i 10 milioni netti. Il nodo è legato proprio allo stipendio. Theo guadagna attualmente circa 5 milioni netti e per il rinnovo il Milan punta ad un triennale con base fissa immutata alla quale aggiungere bonus facilmente raggiungibili. Uno scenario che non esalta Hernandez, che al Bayern sostituirebbe Alphonso Davies, destinato al Real Madrid.