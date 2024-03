Colpo da 60 milioni di euro: la Juventus si scatena sul mercato | Il piano di Giuntoli per vincere subito

Una grande operazione di mercato è ormai in via di definizione. Il club bianconero vuole lasciarsi alle spalle una stagione senza successi.

Quando si parla di Juventus è impossibile rinunciare al concetto di vittoria. Per storia e tradizione il club bianconero, almeno in Italia, l’ha spesso fatta da padrone. Inutile nascondersi: Massimiliano Allegri e i suoi, nonostante siano ancora in ballo per la Coppa Italia, stanno già pensando alla prossima stagione.

La dirigenza, rappresentata da Cristiano Giuntoli per quanto concerne il mercato e le scelte tecniche, ha un’idea ben precisa. Si tratta dello scudetto. Il gap con l’Inter al momento è ancora evidente ma con pochi colpi si può provare sin da subito a impensierire Lautaro Martinez e compagni.

Ci sono dunque due strade possibili: cedere un big per rinforzarsi oppure far valere i giusti argomenti e mostrare a chi si avvicina al mondo Juve ciò che questo club è riuscito a ottenere dal punto di vista sportivo negli ultimi anni.

Come ammesso dallo stesso tecnico bianconero, quel dominio incontrastato in Italia (con ben 9 scudetti di fila) è stato e sarà per molto tempo ricordato come un’impresa eccezionale. A volte basta tornare coi piedi per terra per capire quale sia la prossima mossa da compiere.

Il piano della Juventus

La stagione dei bianconeri sta per entrare nel vivo e al netto di un percorso in Coppa Italia tutto da definire ma che può regalare un trofeo, è il campionato il vero obiettivo stagionale. Sfumato il sogno scudetto, il posto in Champions League (attualmente alla portata) non dovrà essere messo in discussione.

Con un percorso positivo da qui al termine della stagione, anche la dirigenza potrà dedicarsi con maggiore serenità agli innesti. La parola d’ordine, come spesso accade quando si parla di calciomercato italiano, è l’opportunità.

Bremer può partire

Sarebbe un grande colpo di mercato ma per l’acquirente. Gleison Bremer potrebbe finire nella lista di quei giocatori sacrificabili sull’altare dei conti. Secondo “HITC” infatti, attraverso alcuni intermediari, il calciatore brasiliano sarebbe stato proposto ad alcune big di Premier League.

Il contratto dell’ex difensore del Torino parla chiaro. Bremer era stato un investimento importante dei bianconeri e chiunque voglia sedersi a un tavolo per parlarne dovrebbe avere in tasca la disponibilità di quasi 60 milioni di euro, il valore della clausola del calciatore. Con questo tesoretto sarebbe più facile programmare altri colpi in entrata.