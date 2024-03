Kvaratskhelia? Ci sentiamo l’anno prossimo | Sfida lanciata al georgiano: adesso non può più fiatare

Il futuro di uno dei simboli del Napoli diventa un enigma. Ecco cosa ha in mente la società del presidente De Laurentiis.

Una stagione decisamente sfortunata, con un calciatore che ha perso il sorriso. Potremmo riassumerla così l’annata del Napoli, fuori da tutti i discorsi che solitamente appartengono a una big. Il campionato è stato quest’anno una via crucis per il popolo campano, così come l’Europa avara di soddisfazioni.

Ci hanno pensato ben tre allenatori diversi a complicare un cammino iniziato col piede sbagliato. Il presidente De Laurentiis non avrebbe scommesso un centesimo su un finale di stagione così diverso dalle migliori aspettative. Kvaratskhelia e Osimhen, da trascinatori si sono trasformati in ranocchi.

Questo è il calcio: un giorno sei un campione e quello dopo devi rincorrere. Il campo nella maggior parte dei casi emette un verdetto coerente con quanto proposto dalle due squadre e questo Napoli non ha mai brillato. Con l’avvicinarsi della bella stagione ci sarà anche tempo per parlare di calciomercato.

È chiaro che i tifosi si aspettano un segnale forte da parte della società, non solo nell’andare a contattare gli entourage dei calciatori più interessanti ma cercando di trattenere anche i pezzi più pregiati della rosa ora guidata da Mister Calzona.

Un futuro in bilico

La coppia gol che aveva infiammato gli animi al Maradona con Luciano Spalletti in panchina è destinata a separarsi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Victor Osimhen starebbe già pensando alla sua nuova destinazione, quel club pronto a versare nelle casse dei partenopei oltre 100 milioni di euro.

Se per il nigeriano i giochi sembrano fatti, il futuro di Kvaratskhelia sembra già delineato. Perdere entrambi i giocatori più talentuosi sarebbe un suicidio, motivo per cui con il georgiano si parlerà sicuramente di futuro ma non subito.

Appuntamento a gennaio

L’agenda non è stata ancora aperta ma un appunto sarà il caso di segnarselo per evitare brutte figure. L’inizio del 2025 sarà utile per mettersi d’accordo sul grande progetto. Khvicha Kvaratskhelia ancora a Napoli e sempre più centrale nel progetto.

Il nome del georgiano è finito nella rete del calciomercato ma la sua permanenza in Campania non sembra essere in dubbio. L’attaccante ha un contratto fino al 2027 e con l’anno nuovo la società gli proporrà un rinnovo di contratto con un ricco adeguamento salariale. Come riportato da Repubblica senza Osimhen sarà proprio Kvara il più pagato della rosa e probabilmente il simbolo del nuovo corso.