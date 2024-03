Un nome, una garanzia: Marotta fa all-in su un campione | Affondo decisivo e festa alla Pinetina

L’eliminazione dalla Champions è già un ricordo: per i tifosi dell’Inter è in arrivo un regalo a sorpresa dal mercato per festeggiare lo scudetto.

La precoce e inaspettata eliminazione dalla Champions League ha trasformato il finale di stagione dell’Inter in un emozionante, ma molto lungo, conto alla rovescia verso la conquista di uno scudetto che entrerà nella storia del club.

La cavalcata in campionato e il passo che la squadra di Inzaghi ha tenuto nei primi due terzi della Serie A 2023-’24 mettono infatti al sicuro la formazione nerazzurra da possibili brutte sorprese in ottica Tricolore anche qualora Barella e compagni rallentassero leggermente in primavera, complice la delusione provata a Madrid.

L’Atletico dell’ex Simeone ha infatti sbarrato la strada all’Inter già agli ottavi di finale di Champions. Addio, quindi, almeno per quest’anno, alle notti infrasettimanali piene di adrenalina vissute nella scorsa stagione, fino alla doppia semifinale con il Milan e alla finale giocata alla pari con il super Manchester City.

Si aggiunga anche il fatto che l’avventura in Coppa Italia è terminata già a dicembre ed ecco che il mirino è ormai indirizzato solo alle celebrazioni per il 20° scudetto, da effettuare nel più breve tempo possibile. A livello di programmazione della prossima stagione, tuttavia, questo può anche trasformarsi in un vantaggio.

Mercato Inter, Taremi non basta: in arrivo un altro colpo per l’attacco

Se infatti l’obiettivo dell’annata 2024-’25 sarà quello di confermarsi ai vertici in campionato e riproporsi almeno tra le prime quattro in Champions League, oltre che andare il più avanti possibile nel Mondiale per club dell’estate 2025, la coppia Ausilio-Marotta è già al lavoro sul mercato per potenziare la rosa del confermatissimo Simone Inzaghi.

Anzi, più di qualcosa è già stato fatto dal momento che i dirigenti nerazzurri si sono assicurati a parametro zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Due innesti di lusso per centrocampo e attacco, ma è opinione diffusa che là davanti serva anche qualcos’altro. Arnautovic e Sanchez sono destinati all’addio e allora ecco che oltre all’iraniano servirebbe un alter ego di Lautaro Martinez. Il prescelto è una delle rivelazioni della Serie A.

Inter, scatto per Gudmundsson: l’islandese dice sì ai nerazzurri

Si tratta di Albert Gudmundsson del Genoa. Capace di andare in doppia cifra nel suo primo campionato in massima serie, l’islandese è appena tornato a giocare in nazionale dopo nove mesi. Evento festeggiato con una tripletta contro Israele, che non può che aver fatto impennare il costo del suo cartellino. Il Grifone ha resistito a diverse offerte a gennaio, ma in estate il suo addio ai rossoblù sembra certo.

Il prezzo di partenza non è inferiore ai 30 milioni, in Premier gli interessamenti già non mancano, mentre in Serie A si sono mosse Juventus e Inter. I nerazzurri hanno ottenuto un gradimento di massima da parte del giocatore. La trattativa deve ancora essere impostata e potrebbe prevedere l’inserimento di contropartite tecniche, quel che è certo è che con Gudmundsson l’attacco dell’Inter sarebbe davvero completo e pronto per un nuovo assalto all’Europa.