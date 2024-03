Diletta Leotta non ha dubbi: nuova squadra per Karius dopo il matrimonio | Ha già deciso tutto lei

Clamorosa novità di mercato in vista per il portiere tedesco, che convolerà a nozze in estate con la popolare giornalista siciliana.

La stagione calcistica 2023-’24 si avvicina alla conclusione. Anche per chi… la racconta. Lo scorso ottobre la Lega Serie A ha annunciato la cessione dei diritti tv per il quinquennio 2024-2029 agli stessi soggetti, Dazn e Sky, che trasmettono le partite del campionato dal 2021 a questa parte.

È quindi sfumata la possibilità dello storico passaggio in chiaro di almeno una partita a weekend. Le uniche novità riguarderanno le fasce orarie delle tre partite in “coabitazione”, ovvero quelle che verranno tramesse anche da Sky e sulle quali Dazn non avrà l’esclusiva. Ci sarà tempo per gli appassionati per mandare a memoria i cambiamenti, che riguarderanno comunque già la prossima stagione.

Chissà se ci saranno novità anche per quanto riguarda il “mercato” dei volti tv. Del resto i trapassi da Sky a Dazn sono stati piuttosto frequenti nelle ultime annate, riguardando telecronisti, ma anche giornalisti. Uno dei passaggi più clamorosi è stato quello di Diletta Leotta, che nell’estate 2018 ha lasciato la tv satellitare proprio per passare alla piattaforma OTT.

La giornalista siciliana, che ha mantenuto in parallelo anche l’attività di speaker radiofonica per Radio 105, è ormai uno dei volti più amati e conosciuti del calcio in tv, essendosi affermata a Dazn anche come conduttrice di apprezzati format oltre che dei pre e post partita delle gare di cartello della Serie A.

Diletta Leotta e Loris Karius genitori felici di Aria

La biondissima Diletta è però abituata anche a essere al centro delle cronache del gossip, tendenza però interrottasi ormai da quasi due anni, ovvero da quando Leotta ha ufficializzato la felice storia d’amore con Loris Karius. Nell’agosto 2023 la coppia ha provato l’emozione della nascita di Aria, primogenita di Diletta e dell’ex portiere del Liverpool, ora in forza al Newcastle.

Proprio a causa di questo lietissimo evento Leotta ha iniziato la stagione lavorativa su Dazn con qualche settimana di giustificatissimo ritardo, tornando ad animare i sabati e le domeniche calcistiche degli appassionati solo a settembre inoltrato.

Leotta-Karius tra nozze e… mercato: il portiere verso la Serie A

Dalle cronache rosa al… calciomercato, tuttavia, il passo può essere piuttosto breve. O almeno così si augura la diretta interessata, che in vista delle nozze con il suo Loris, fissate per la prossima estate, si augura di porre fine alla lontananza che la separa dal proprio compagno. Intervistata da Tuttosport, infatti, Leotta ha ribadito di nutrire il sogno che il portiere approdi in Serie A e magari non troppo lontano da Milano, quartier generale di Diletta.

Classe ’93, dopo la fine delle poco felici esperienze al Liverpool e al Besiktas Karius è approdato al Newcastle, dove però sta trovando pochissimo spazio come terzo alle spalle di Pope e Dubravka. “Loris ha delle persone al suo fianco che stanno lavorando per lui” ha dichiarato Leotta”. Sfumata l’ipotesi Roma, circolata nelle ultime settimane, Inter e Juventus sono i top club che in estate potrebbero rinnovare il proprio parco portieri, ma ad oggi la soluzione più probabile conduce a Monza. Diletta non smentisce…: “Dove lo vedrei? Io vivo a Milano, quindi vicino a livello di comodità sarebbe l’ideale…”.