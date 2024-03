Niente Inter, lo ricoprono di soldi per non darlo a Inzaghi | Schiaffo in faccia dai ‘vicini’ di casa

La possibile trattativa di mercato si interrompe sul più bello. Con queste condizioni il calciatore rinuncia al nerazzurro.

Giocare in una grande squadra è il sogno di ogni bambino. Non tutti però hanno le stesse priorità nella vita. Il calciatore in questione ha dimostrato a se stesso e alle platee più importanti quanto sia cresciuto nelle ultime due stagioni, facendo sì che in tanti chiedessero informazioni su di lui.

Quel sogno non è rimasto nel cassetto ma potrebbe ugualmente togliersi delle grandi soddisfazioni restando esattamente dove si trova adesso. I punti in classifica la dicono lunga sul percorso della squadra, capace di trasformare in gol il disegno della società.

Non è certamente un caso se questo gruppo di calciatori si trova così in alto e arrivati a questo punto sarebbe davvero un peccato tirarsi indietro. Ecco perché quelli che fino a qualche mese fa erano degli ottimi giocatori ora meritano un trattamento da star.

Il mercato e le ricche condizioni contrattuali che la società sta per presentare al diretto interessato danno il senso a una trattativa iniziata solo nella mente dei dirigenti interisti. In questo caso la big il calciatore l’ha già trovata.

Le condizioni per restare

Non è certamente facile dire no all’Inter o a un altro grande club ma esistono anche le eccezioni nel calcio come nella vita. Il calciatore sarebbe dunque felice di restare al suo posto dopo aver provato sulla propria pelle cosa significa essere trattato come uno di famiglia.

L’armadietto è ancora pieno e i sogni sono tutti appesi. Ci sarà tempo per rivedere la propria posizione, magari aiutando anche il club che detiene il suo cartellino a incassare da una sua cessione cifre ancora più allettanti. Tempo al tempo e la consapevolezza che questa piazza non sia troppo piccola per le ambizioni del giocatore.

L’Inter può aspettare

Lewis Ferguson e il Bologna hanno tutte le buone intenzioni del caso. Non è previsto in agenda nessun trasferimento, nonostante i due club siano “vicini”, a circa un’ora e mezza di distanza di autostrada. I nerazzurri avevano pensato al calciatore scozzese prima che i felsinei approfondissero i discorsi con il proprio tesserato.

Il Bologna è pronto a uno sforzo concreto per adeguare il contratto del centrocampista che sta illuminando la manovra della splendida creatura di Thiago Motta. Il mercato può attendere. Prima di tutto c’è un campionato da terminare. La qualificazione alla prossima Champions League sarebbe una bellissima storia.