Napoli, terminati i casting a centrocampo | Trovato il profilo giusto: arriva per 30 milioni

Il club partenopeo ha le idee molto chiare su chi sarà il prossimo innesto nel reparto più importante. I dettagli della trattativa.

Tra sogno e realtà il Napoli deve rimboccarsi le maniche per vivere al meglio queste ultime finali e non chiudere la stagione con l’amaro in bocca. I tifosi hanno ritrovato una dose di quella speranza perduta ma dovranno essere Di Lorenzo e compagni a dare forma al desiderio.

L’obiettivo è complicato ma non impossibile, molto dipenderà dal cammino degli uomini di Calzona e da eventuali passi falsi di chi sta davanti. In società c’è in ogni caso chi ha scelto il buon senso e ha già ipotizzato un Napoli fuori dalla “coppa dalle grandi orecchie”.

In quel caso non ci sarebbe una rivoluzione ma un piccolo ridimensionamento. Se Victor Osimhen sembra un sicuro partente, sarà probabilmente più facile trattenere Khvicha Kvaratskhelia. Il tutto senza dimenticare un aspetto: l’allenatore che dovrà guidare la squadra verso altri lidi.

Il presidente De Laurentiis osserva dall’alto convinto che dopo la conquista dello scudetto questa annata sia stata semplicemente sfortunata. Con il lavoro e i gusti innesti a Napoli si potrà tornare a sognare, magari ripensando a quel tricolore che tanto aveva fatto gioire un popolo così appassionato.

Il nome giusto

Lasciando per un attimo in stand by la questione che riguarda l’allenatore, a livello di scouting il Napoli ha già individuato quelli che potrebbero essere i rinforzi ideali per la prossima stagione. Sarà obbligatorio alzare l’asticella e conquistare quei punti che mancano all’attuale classifica.

Nel reparto di centrocampo ormai tutti gli sforzi si starebbero concentrando per un calciatore che ha già vissuto lo spogliatoio di un club di Serie A. Il suo ruolo sarebbe già definito, possedendo caratteristiche che al momento mancano dalle parti di Castel Volturno.

Tutto su Schouten

Un regista con caratteristiche da incontrista, come si diceva una volta. Jerdy Schouten, ex Bologna (dove è stato per 4 stagioni, collezionando ben 96 presenze complessive) e ora al PSV fa al caso del Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che analizza anche il contesto nel quale l’olandese si sta mettendo in mostra.

Nella patria della tattica e in particolare del 4-3-3, Schouten potrebbe agire da vice Lobotka ma non solo. Un calciatore che piace a prescindere da chi sarà il prossimo tecnico seduto in panchina. L’operazione di mercato si preannuncia onerosa ma il Napoli vuole provarci. Il calciatore sarebbe felice di tornare nel Bel Paese.