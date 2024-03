‘Contatti diretti con il Napoli’: intercettata la trattativa dell’estate | Se prendono lui i tifosi impazziscono

Il Napoli è in contatto con il calciatore: Se la trattativa va in porto, i tifosi saranno già pronti per festeggiare

La prossima stagione sarà esattamente la ventesima della gestione De Laurentiis come presidente del Napoli. Acquistò la squadra campana nel lontano 2004 sull’orlo del fallimento e l’ha portata sulla vetta d’Italia, oltre che a farla conoscere in tutta Europa.

Dovrebbe essere un anno celebrativo, ma probabilmente sarà l’anno zero. L’anno in cui si farà un passo indietro e si avvierà una rivoluzione per dimenticare l’attuale e disastrosa stagione; totalmente contro i pronostici considerando che la penultima è terminata con la conquista del terzo Scudetto.

C’è assoluto bisogno di placare questo caos che inonda la società partenopea, la quale ha visto cambiare tre allenatori nel corso di 20 partite. Prima Rudi Garcia che sostituì Spalletti fino a novembre, poi Walter Mazzarri fino a febbraio ed infine Francesco Calzona, traghettatore fino al termine della stagione.

De Laurentiis si sta guardando intorno e sta attendendo giugno per attuare le prossime mosse, poichè Calzona non è certo della permanenza; oltre ad allenare il Napoli è anche Commissario Tecnico della Slovacchia, la quale però non sembra propensa ad accettare il doppio incarico, costringendo il presidente a trovare un nuovo allenatore.

Cambia tutto

Una rivoluzione che investe ogni sfera della società, dalle strutture agli organi dirigenziali, dall’allenatore alla rosa. Anche il centro sportivo di Castel Volturno, dove oltre ai campi sono presenti gli uffici e la sede della società, sarà dismesso; per tal motivo il presidente è alla ricerca di una nuova area in cui realizzare i nuovi impianti.

Tra quelle sondate, sta considerando seriamente l’area di Bagnoli, quartiere adiacente a Fuorigrotta, dov’è situato l’attuale stadio Diego Armando Maradona, per la realizzazione di un nuovo stadio di proprietà, la cui durata di costruzione, come definito dal sindaco Manfredi, si aggira tra i 3 e i 5 anni e non i 30 mesi pronosticati dalla società.

Nuova rosa

Anche la rosa è pronta ai cambiamenti, salutando i vecchi giocatori per accoglierne di nuovi. Gli oramai certi partenti sono Piotr Zielinski e Victor Osimhen, protagonisti della vittoria del campionato della scorsa stagione. Il polacco ha già firmato un pre-contratto con l’Inter a parametro zero, mentre il nigeriano ha già espresso la volontà di voler cambiare maglia al termine della stagione.

La zona che ha dato prevalentemente più problematiche quest’annata è stata quella difensiva, alla quale la dirigenza già sta correndo ai ripari. Il nome preferito è quello di Adrian Ismajli, difensore kosovaro dell’Empoli, scoperto dallo stesso Mario Meluso ai tempi dello Spezia. Un giocatore molto duttile, che può giocare sia con la difesa a tre uomini, che a quattro, dimostrandosi pronto per chiunque sarà il prossimo allenatore del Napoli.