Disastro economico per la Juventus: ‘Sparite’ decine di milioni | Pericolo elevatissimo, ecco cosa sta succedendo

In attesa della certezza del ritorno in Champions per il club bianconero arriva una pessima notizia: mercato estivo in serio pericolo.

Dieci mesi fa in casa Juventus stava per arrivare il colpo di grazia ad una stagione stregata. Dopo la revoca della penalizzazione di 15 punti inflitta nel gennaio 2023 per il caso delle presunte plusvalenze fittizie, il club bianconero tornò infatti nel tunnel a primavera inoltrata.

Era il 22 maggio 2023 quando la notizia del nuovo handicap in classifica, questa volta di 10 punti, arrivò nel ritiro dei bianconeri a poche ore dalla trasferta di Empoli, poi persa per 4-1. In quelle ore fu di fatto certificata la mancata qualificazione all’edizione successiva della Champions League, con tutte le conseguenze del caso non solo sul piano sportivo.

Si trattò del modo peggiore per celebrare i 27 anni dall’ultimo trionfo proprio in Champions, quello del 22 maggio 1996 nella notte dell’Olimpico di Roma contro l’Ajax. Dopo 10 partecipazioni consecutive, dalla stagione 2012-’13, con due finali, perse nel 2015 e nel 2017, l’assenza forzata dalla coppa più prestigiosa e ricca ha infatti portato danni sensibili alle casse della Juventus.

La successiva sentenza dell’Uefa avrebbe poi definito la squalifica di un anno da tutte le coppe, vanificando quindi anche l’eventuale “paracadute” della partecipazione alla Conference League, l dalla squadra sul campo nonostante la penalizzazione. Le prime conseguenze si sono viste nelle due sessioni di mercato successive.

Juventus, prima doccia fredda dal mercato: sfuma un affare in uscita

Tra l’estate 2023 e il gennaio 2024, infatti, la Juventus è stata costretta a fare di fatto da spettatrice, limitando al minimo gli investimenti e dovendo anzi ricorrere ad un altro aumento di capitale. Il peggio sembra alle spalle, ma per averne la certezza servirà ottenere il pass per il nuovo formato della Champions. Essere dentro alla prima edizione del maxi-torneo con 36 squadre porterebbe infatti un’iniezione di milioni di euro fondamentale anche per tornare a fare investimenti in entrata.

A questo dovrà però unirsi possibilmente il secondo posto in classifica o la finale di Coppa Italia, che darebbero la certezza di partecipare alla prossima Final Four di Supercoppa Italiana, ma anche qualche affare importante in uscita sul mercato. In tal senso, però, una cocente delusione sembra in arrivo da una cessione che sembrava sicura.

Quale futuro per Arthur? La Fiorentina gela la Juve

La Fiorentina ha infatti comunicato alla Juventus di non avere intenzione di esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Arthur. Il regista brasiliano era stato ceduto in prestito ai viola lo scorso agosto con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Troppi per il club gigliato, anche alla luce delle condizioni fisiche dell’ex Barcellona.

Arthur sta disputando una buona annata alla corte di Vincenzo Italiano, ma il suo destino sembra essere quello di tornare alla Juventus per fine prestito. Non è tuttavia escluso che bianconeri e Fiorentina riaprano i negoziati per trattare una cessione ad un prezzo inferiore. Per la Juve intanto vengono a mancare 20 milioni sicuri, che rischiano di pesare parecchio in vista del prossimo mercato estivo.