Juventus, tra noi è già finita: tocca e fuggi alla Continassa prima dell’addio | Lo sacrificano per lo scambio del secolo

La storia tra il calciatore e la Juvenuts è finita ancor prima di nascere. Addio ai colori bianconeri: verrà sacrificato per una giusta causa

La Juventus di Massimiliano Allegri ha due obiettivi da portare a termine in questa stagione: raggiungere le prime quattro posizioni per qualificarsi in Champions League e vincere la Coppa Italia, riportando finalmente un trofeo in sede bianconera.

Sono sulla buona strada per raggiungerli entrambi. In campionato sono in terza posizione, a -3 dal Milan di Stefano Pioli e a +4 dal Bologna di Thiago Motta; in Coppa Italia sono alle semifinali della competizione, nelle quali affronteranno la nuova Lazio di Igor Tudor e, in caso di passaggio del turno, la vincente tra Atalanta e Fiorentina.

Sarà importantissimo raggiungerli, per ottenere quanti più introiti possibili che saranno finalizzati al nuovo calciomercato estivo, nel quale la Juventus subirà una vera e propria rivoluzione in ogni reparto per ritornare finalmente competitivi e tornare vincere lo Scudetto, che manca da 4 anni.

Un ruolo importante lo giocheranno le cessioni. Sono certi gli addii di Pogba e Alex Sandro, al quale si aggiungeranno uno tra Kean e Milik e parte dei giovani che necessitano di trovare maggiore spazio in rosa, come Miretti, Irling Junior e Nicolaussi Caviglia.

Operazioni necessarie

Cristiano Giuntoli, dirigente dei bianconeri, sta lavorando insistentemente per i rinnovi dei calciatori. Colui che rinnoverà con certezza sarà Daniele Rugani, mentre sono state avviate le trattative per Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Pur volendo mantenere la competitività della rosa, l’obiettivo è abbassare drasticamente il monte ingaggi nel giro dei prossimi due anni, poichè la Juventus è attualmente la società che elargisce la cifra più alta relativa agli stipendi dei propri calciatori.

Sacrificio dovuto

La società bianconera non ha più la potenza economica di un tempo. Per tal motivo deve agire con attenzione sul mercato e cercare di finanziare parte dei nuovi acquisti tramite le cessioni. Il nome in cima alla lista è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, che raggiunge stabilmente la doppia cifra con i nerazzurri e si conferma ogni stagione uno dei migliori centrocampisti del campionato.

Il classe 1998 ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e ha espresso recentemente in un’intervista la sua volontà di cambiare squadra al termine della stagione. Su di lui c’è anche il Liverpool, i quali non avrebbero problemi a finanziare l’acquisto e l’ingaggio del calciatore; la Juventus sta dunque valutando di vendere Matias Soulè per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, per presentare in anticipo l’offerta alla società bergamasca e garantirsi il top player.