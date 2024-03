Lascia Milano per un’altra squadra: l’addio del calciatore dopo più di due anni | L’amico lo ha convinto

La stagione non è ancora finita, ma c’è chi ha già deciso dove giocare il prossimo anno: il motivo è sorprendente, tifosi gelati.

Ora c’è anche una data. Il giorno del secondo e ultimo derby di Milano della stagione 2023-’24 sarà lunedì 22 aprile. Milan e Inter si affronteranno in un giorno del tutto inedito, dal momento che mai il derby della Madonnina si è disputato nel primo giorno della settimana. “Colpa” … del calcio moderno, che fa ormai spalmare le partite lungo tutto l’arco dei sette giorni a causa delle tante competizioni e delle tante partite previste in una stagione.

Nella fattispecie il fatto che il Milan giocherà giovedì 18 aprile il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma ha fatto slittare di qualche ora un derby che promette di essere molto atteso da entrambe le tifoserie. Quella nerazzurra sogna di far scattare proprio quella sera la festa scudetto, quella rossonera vorrà spezzare la serie di sconfitte nella stracittadina.

Il Milan viene infatti da una striscia di cinque ko di fila contro l’Inter, tra tutte le competizioni. Una serie no che ha avuto il proprio apice nella scorsa stagione, con le due sconfitte nelle semifinali di Champions League precedute da quella nella finale di Supercoppa Italiana e nella sfida di ritorno in campionato.

Poi è stata la volta del pesantissimo 5-1 dell’andata del campionato in corso quando, alla quarta giornata, il Milan si presentò da capolista in coabitazione proprio con i cugini. Il testa a testa per la conquista dello scudetto della seconda stella in realtà non è mai stato tale, ma ciò non toglie che il derby del prossimo 22 aprile sarà importante e anche simbolico per diversi suoi protagonisti.

Milan-Inter verso il derby delle ultime volte: un idolo dei tifosi prepara l’addio

Per più di qualcuno dei giocatori che scenderà in campo potrebbe infatti trattarsi dell’ultima stracittadina milanese della carriera. Il mercato della prossima estate porterà novità significative in entrambe le rose e qualche big sembra destinato a cambiare aria dopo aver fatto la storia del proprio club.

In casa Milan, ad esempio, la paura dei tifosi è di non rivedere più protagonista in un derby Theo Hernandez, o anche Mike Maignan. La quasi certezza riguarda invece il commiato di Olivier Giroud. Il bomber francese, che andrà a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, pare infatti aver deciso di lasciare il calcio italiano ed europeo.

Mercato Milan, Olivier Giroud ha deciso il proprio futuro

A 36 anni il campione del mondo 2018 è orientato a cercare fortuna nella Mls. La sua prossima squadra, secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe essere il Los Angeles FC. La franchigia campione nazionale nel 2023, con in campo Giorgio Chiellini, ora entrato nello staff tecnico, può contare tra i pali sulla presenza di Hugo Lloris.

L’ex portiere storico della Francia non è mai stato compagno di squadra di Giroud, ma i due hanno condiviso tanti anni in nazionale, così l’ex Tottenham pare aver convinto Oliver ad attraversare l’oceano. Dal canto proprio l’attaccante pensa da tempo alla possibilità di vivere un’esperienza negli Stati Uniti, pertanto il suo addio all’Italia e al Milan dopo tre anni pieni di gol, assist e applausi dei tifosi sembra davvero a un passo.