Stavolta ce lo prendiamo: Milan, il secondo tentativo va a buon fine | Una Big europea privata del bomber

Il Milan prepara le carte per l’assalto in estate. È lui in nome in cima alla lista degli attaccanti: arriva da una big europea

Il Milan di Stefano Pioli ha un obiettivo ben chiaro da qui sino al termine della stagione: confermare il secondo posto nella classifica di Serie A e provare a vincere l’Europa League, nonostante la concorrenza di Roma, Atalanta, Liverpool e Bayer Leverkusen.

Per la seconda posizione è una lotta a due con la Juventus di Massimiliano Allegri. 3 punti le differenziano, mancano 9 partite alla chiusura del calendario, ma, elemento fondamentale, manca lo scontro diretto di ritorno tra le due rose, vinto all’andata dai bianconeri per 1-0.

In Europa affronteranno ai quarti di finale la nuova Roma di Daniele De Rossi, una squadra rivoluzionata e rinata dal punto di vista fisico, mentale e tattico. In caso di passaggio del turno nella doppia sfida con i giallorossi, dovranno affrontare la vincente tra Liverpool ed Atalanta.

La notizia positiva è che potranno disputare questo finale di stagione al meglio delle loro potenzialità. A differenza dell’intera stagione in cui la rosa rossonera è stata falcidiata dagli infortuni, non avendo mai tutti gli interpreti disponibili, adesso, Pobega a parte, tutti possono contribuire.

Cambi in arrivo

Al termine della stagione 2023-2024, la dirigenza rossonera apporterà importanti cambiamenti alla squadra, sia nel rettangolo di gioco che in panchina, con il fine di rafforzarla quanto più possibile e ritornare a vincere un trofeo che manca da 2 anni.

Il primo in dubbio è l’allenatore Stefano Pioli, la cui permanenza dipenderà dai risultati ottenuti. Se il mister confermerà la seconda posizione e arriverà in fondo in Europa League, verrà confermato; in caso contrario ci sarà l’addio dopo 5 anni sulla panchina rossonera.

Caccia al bomber

Come riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, la dirigenza del Milan è già a lavoro per acquistare la nuova punta per la prossima stagione, con Oliver Giroud che sembra vicinissimo all’addio dopo 3 stagioni in rossonero, per approdare in MLS, e raggiungere il suo ex compagno di nazionale Hugo Lloris, ai Los Angeles Fc.

Il nome più caldo è quello di Gonçalo Ramos, non considerato nelle prime gerarchie del PSG da Luis Enrique, motivo per il quale il suo agente Mendes è alla ricerca di una nuova meta. Ha programmato un incontro con il Milan nelle prossime settimane, poichè gia lo seguiva dai tempi del Benfica, ma è una trattativa complicata, poichè i rossoneri vorrebbero prenderlo in prestito, mentre i francesi vorrebbero cederlo ad un’importante cifra a titolo definitivo.