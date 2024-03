La mia volontà è restare qui: il perno della squadra è uscito allo scoperto | Nuovo accordo e contratto rinnovato

Il calciatore mette fine alla telenovela non solo a parole. Ecco perché ora i tifosi potranno dormire sonni tranquilli.

Fine della storia e una boccata d’aria fresca per quei tifosi che erano rimasti col fiato sospeso. Il giocatore ha deciso di legarsi a questi colori per altre stagioni, allontanando il mercato e quelle proposte che inevitabilmente possono far girare la testa.

Il ragazzo non ha mai preso in giro nessuno da questo punto di vista. Assieme al suo entourage e alla propria famiglia ha cercato di scegliere sempre il meglio per dare sostanza a una crescita dal punto di vista personale e professionale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e l’ambiente è felicissimo che alla fine sia rimasto.

Le voci di mercato possono distrarre eccome un atleta alla ricerca della giusta occasione per mettersi in mostra. Questa squadra e questo campionato in particolare si stanno rivelando i veri punti di riferimento di un calciatore che è pronto finalmente per prendersi nuove responsabilità.

Esattamente quello che gli chiederà il tecnico da qui alla fine della stagione. Se in allenamento non ci sono dubbi sull’intensità e la voglia distribuite, il momento della partita dovrà certificare una crescita a tutto tondo. Solo così arriveranno anche le soddisfazioni più grandi.

“Io resto qui”

Nessuno gli ha mai indicato la porta, come si suol dire ma le voci di mercato sono state lunghe e incessanti. Adesso è arrivato il momento di mettere un bel punto al termine di tutte queste speculazioni. Il calciatore ama la città e non ha intenzione di lasciare un posto dove si trova bene.

Ecco perché Perr Schuurs e il Torino, con ogni probabilità, andranno avanti insieme. La società è felice di avere il difensore in rosa e all’orizzonte non ci saranno scossoni, anzi.

Arrivano le parole d’amore

In occasione dei Golden Hearts, organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, il difensore olandese del Torino ha risposto così ai cronisti presenti. “Se resto al Torino? Spero di sì. La città mi piace. I tifosi sono i migliori, è diverso rispetto all’Olanda, anche nei momenti difficili mi sono stati vicini”.

Con le continue voci di mercato che riguardano il collega di reparto Alessandro Buongiorno, la permanenza di Schuurs all’ombra della Mole diventa più che preziosa. Ecco perché dopo le parole arriveranno i fatti. Il presidente Cairo troverà sicuramente un momento per incontrare il giocatore e mettere tutto nero su bianco.