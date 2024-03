Torna in Serie A per 50 milioni: ecco Udogie, mossa lampo della Big | Lascia la Premier e firma con loro

Destiny Udogie ritorna in Serie A e lascia la Premier: maxi offerta da una big italiana per il terzino della Nazionale Italiana

Stefano Antonelli, i procuratore di Destiny Udogie, terzino sinistro del Tottenham e della Nazionale Italiana, ha partecipato all’edizione romana di TransferRoom, dalla cui puntata è emerso che il calciatore è il giocatore italiano Under 23 con più valore di mercato.

Questo perchè attualmente è alla sua prima stagione in Premier League, da titolare inamovibile ed ha solamente 22 anni, elementi che gli permettono di raggiungere un valore complessivo di circa 50/60 milioni di euro, una cifra da capogiro.

Lui e Vicario si sono adattati rapidamente al campionato più competitivo del mondo, dimostrando di essere imprescindibili per una squadra che nonostante la cessione in estate del suo giocatore chiave, il bomber Harry Kane, naviga in egual modo tra le zone alte della classifica.

Il sogno, seppur difficile ma non impossibile, è qualificarsi per la Champions League; un obiettivo che il club merita per aver iniziato un nuovo ciclo con Andre Postecoglou, primo australiano della storia ad allenare in Premier League, che ha dato in pochi mesi un’impronta decisiva agli Spurs.

Crescita continua

La squadra inglese decise di puntare su di lui nell’estate del 2022 per farlo allenare successivamente da Antonio Conte; con il suo esonero e l’arrivo di Postecoglou, che predilige l’uso della difesa a quattro uomini, il suo futuro sembrava compromesso già in partenza.

Così non è stato, poichè l’australiano gli ha trovato la collocazione tattica perfetta, facendo sì che il terzino destro costruisca e lui sia libero di esprimere la sua velocità e la sua forza fisica a tutta fascia, creando continuamente pericoli per le difese avversarie.

Profilo ideale

Caratteristiche tattiche e tecniche simili a quelle di Theo Hernandez, terzino del Milan ed uno dei più forti nel suo ruolo. La dirigenza rossonera in estate è alla ricerca di un nuovo profilo sulla fascia sinistra, sia per far rifiatare il francese, sia in caso di cessione e la scelta sembra ricaduta su Udogie.

Il Tottenham lo farebbe partire solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, abbordabile per i rossoneri in caso cedano Theo, sul quale ci sono Bayern Monaco e Real Madrid. Il Milan vorrebbe tenersi stretto il classe 1997, ma potrebbe lasciarlo partire in caso di un’offerta monstre dai 90 milioni di euro a salire; cifra che la potenza tedesca e spagnola sarebbero disposte a sborsare per garantirsi il migliore nel suo ruolo.