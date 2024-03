Lo convinciamo a tutti i costi: Milan, pronto un contratto faraonico | Offerta raddoppiata e accordo a un passo

Con l’arrivo del calciatore il Milan spicca il volo. Obiettivo campionato più Champions: la dirigenza ci crede.

La stagione del Milan è entrata da poco nel vivo, con la Champions League della prossima stagione ormai ipotecata e il sogno di arrivare in fondo anche in Europa League. Con la giusta combinazione, sul solco della continuità che tanto piace alla dirigenza, non sarebbe nemmeno da escludere la conferma di Stefano Pioli.

Il credito del tecnico rossonero era finito ma le ultime prestazioni avrebbero fatto cambiare idea ai vertici della società. Molto dipenderà da queste ultime finali, con i protagonisti in campo chiamati a dare sicuramente di più e a non abbassare il livello della concentrazione.

La presenza di un leader come Zlatan Ibrahimovic servirà anche a questo. Nessuno dovrà alzare il piede dall’acceleratore in un momento come questo in cui si può giocare qualcosa di importante.

Intanto sul mercato gli scout sono già al lavoro per individuare quei profili che possono aiutare il Milan ad alzare il livello qualitativo della rosa e confermare di essere estremamente competitivi sia in Italia che in Europa. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Un contratto da top player

Il divario tra la Serie A e gli altri campionati è sicuramente ancora ampio ma con le idee si possono comunque convincere grandi giocatori. Nel caso del Milan, il primo grande risultato sarebbe quello di trattenere i protagonisti delle ultime stagioni.

Se i club italiani non possono sborsare cifre record possono sicuramente lavorare su proposte economiche più allettanti per i propri tesserati, scongiurando il pericolo di una dolorosa partenza. I tifosi non vedono l’ora di vedere il calciatore firmare e sorridere alle telecamere.

L’offerta è sul tavolo

Uno dei possibili tormentoni dell’estate rossonera sarà il rinnovo di contratto del portiere Mike Maignan. Come riporta il Corriere dello Sport i rossoneri vogliono trovare un accordo con il francese per allontanare definitivamente PSG e Bayern Monaco. Come fare? Garantendo al giocatore un contratto “alla Leão”.

La forbice tra domanda e offerta è ancora ampia. Il Milan si spingerebbe fino a 4.5 milioni a stagione (Maignan ne guadagna attualmente 2.8 fino al 2026) ma il diretto interessato sa di poter ottenere di più. Proprio come successo al compagno di squadra, Maignan e il suo entourage sarebbero felici di restare a Milano fino al 2029 ma a cifre vicine ai 6 milioni di euro a stagione.