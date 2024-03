Inter, scacco matto al Genoa | Primo regalo post Scudetto: Inzaghi è pazzo di gioia

I nerazzurri hanno messo le mani su un calciatore con caratteristiche straordinarie. Ecco il primo regalo scudetto.

Prima dovrà arrivare la matematica certezza di questo tricolore numero 20 dopodiché potranno iniziare i festeggiamenti. I tifosi dell’Inter non vedono l’ora di assaporare quella gioia, ancora più orgogliosi dopo aver fatto il vuoto alle proprie spalle.

Milan e Juventus non hanno praticamente mai impensierito i nerazzurri, trascinati dalla coppia Lautaro Martinez-Thuram ma anche da un tecnico come Simone Inzaghi che ha imparato alla lettera la lezione di due anni fa. Dalla delusione alla gioia infinita: se i rossoneri di Pioli avevano vinto contro ogni pronostico allora, oggi tocca alla banda nerazzurra.

La squadra interista non ha mai abbassato la guardia, macinando gioco e punti in maniera superba. Tuttavia in vista di una stagione, la prossima, che si preannuncia davvero ricca di impegni, sarà necessario farsi trovare pronti e allestire una rosa extra large.

L’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono già al lavoro per migliorare una squadra che ha già dato ampie garanzie, con quell’unica macchia chiamata Champions League. Proprio il doppio confronto con l’Atletico Madrid ha fornito alla dirigenza un paio di indicazioni importanti.

Oltre la delusione

I nerazzurri hanno salutato troppo presto la competizione di cui tutti parlano ma allo stesso tempo avranno modo di concentrare le energie nervose e fisiche sull’obiettivo scudetto. La società da questo punto di vista non si è mai nascosta.

Il tecnico Simone Inzaghi avrebbe chiesto però un ulteriore sforzo dopo le operazioni Zielinski e Taremi. Proprio in attacco ormai tutti si sono resi conto che iniziare un’altra stagione con Sanchez e Arnautovic sarebbe un errore diabolico.

Colpo in canna

L’Inter vuole fare le cose per bene e cerca un attaccante con caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa. Albert Gudmundsson, giusto per citare un nome che piace molto alla dirigenza, può essere il corretto investimento tra presente e futuro. Con tante partite da giocare e nuove soluzioni da sperimentare, il calciatore potrebbe trovare spazio proprio negli schemi di Simone Inzaghi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nessuno come l’islandese sa saltare l’uomo in Serie A. La valutazione del gioiello del Genoa è di tutto rispetto, con 30 milioni di euro che forse non basterebbero per vestirlo di nerazzurro. Le due società potrebbero dunque pensare di intavolare un’operazione “alla Frattesi” ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Juventus e Premier League permettendo.