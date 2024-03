Matteo Berrettini, a pochi giorni dal debutto la triste notizia | Finisce tutto in mano agli avvocati

Non ci voleva questa nuova battuta d’arresto per il tennista alla ricerca della forma migliore. Ecco cosa è successo.

Sui social può capitare di imbattersi in una foto con l’amico e collega Jannik Sinner. Con il lavoro e la giusta determinazione anche per Matteo Berrettini possono arrivare tempi migliori, magari conditi da qualche importante successo. Il primo step dovrà essere esattamente questo.

Il tennista italiano era un po’ finito dalle cronache sportive ed era invece sempre stato presente nella categoria Gossip. Per uno sportivo che punta a migliorarsi ogni giorno non proprio il miglior biglietto da visita soprattutto in termini di credibilità.

Così mentre l’altoatesino vinceva l’Australian Open e si confermava a Rotterdam, Berrettini continuava a lavorare in silenzio per tornare dove vorrebbe sempre stare. Ora il tempo delle prove sembra essere finito. All’orizzonte ci sono importanti appuntamenti da vivere al massimo delle proprie possibilità.

Le ultime notizie però gettano nello sconforto il protagonista di questa vicenda e i suoi fan, proprio quando tutto sembrava alle spalle. Non sarà facile riprendersi dal punto di vista fisico e mentale dopo questa nuova batosta. Ecco cosa è successo e perché può cambiare il corso della sua carriera.

Uno stop inatteso

Non stiamo parlando di risultati in campo o di allenamenti bensì della vita privata del tennista dimenticato dai media. La rottura con l’ex fidanzata Melissa Satta fa ancora discutere e questa volta alcuni giornali hanno decisamente calcato la mano.

L’ultimo episodio ha fatto esplodere di rabbia la showgirl e indirettamente potrebbe condizionare anche il tennista, alla ricerca della forma migliore e di risultati che possano riportarlo ai livelli di qualche mese fa, prima che brillasse di luce propria la stella di Jannik Sinner.

È l’ora delle vie legali

Alcuni tabloid inglesi come il Sun e il Daily Mail l’hanno definita “sex addicted” ma Melissa Satta non ci sta ed è pronta ad agire per vie legali. “Sono decisa a denunciare chiunque dovesse cedere alla tentazione di denigrarmi in maniera così immotivata e gratuita”.

Berrettini, che tra pochi giorni parteciperà al Challenger di Phoenix, non avrebbe mai voluto sentire uscire una cosa del genere. Dopo la rottura tra i due infatti il gossip non si è mai fermato e i riflettori sono ancora puntati su di loro. In questo momento di caos al tennista serve soltanto la giusta calma interiore per voltare pagina e pensare solo al tennis.